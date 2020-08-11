



BENZİNİN LİTRE FİYATINA 23 KURUŞ ZAM

Konuyla ilgili yenisafak.com'a bilgi veren piyasa uzmanları fiyat artışının benzinin litre fiyatında 23 kuruş olarak gerçekleşmesi beklerken, yeni fiyatların ise pompaya bu gece yansıtılacağını tahmin ediyor.