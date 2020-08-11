SGK-Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur emeklisi için 2020 senesi gelir patlaması yaşatan bir sene oldu. Bu anlamda emeklileri coşturan ve heyecanlandıran haberler gelmeye devam ediyor. Emekli maaşları için yeni bir düzenleme önerisi gündeme geldi. Eğer bu düzenleme önerisi kabul edilirse emekli maaşları asgari ücret tutarına göre ayarlanacak. Halen en düşük 1500 TL maaş alan emekli vatandaşlar için talep edilen bu düzenlemenin kabul görmesi durumunda 824 TL zam gelecek.
EMEKLİYE 824 TL ZAM VAR MI?
Bu teklif kabul görürse, en düşük emekli aylığı 2 bin 324 liraya çıkacak. Ek ödeme dahil ücreti 2 bin 324 liranın altında olan Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur emeklilerinin hasılatı yükselecek. Kazançlarda 824 liraya varan çoğalış yaşanacak. Arz kabul edilirse, ek ödeme dahil en düşük aylık bin 500 liradan 2 bin 324 liraya çıkacak.
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YÜKSEK EMEKLİ MAAŞI NASIL ALINIR?
Son yıllarda devreye giren uygulamalarla, emekli aylığı bağlama oranları düştü. 2000 yılından önce emekli olan bir işçinin en düşük emekli maaşı 1.980 lira, 2000 sonrasında emekli olanın ise en düşük maaşı 1.555 lira oldu. Emekliler bu rakamları yetersiz bulurken, aslında çalışma hayatında bu miktarı yükseltebilmek mümkün. En önemli parametre brüt maaşınız. Bu maaş eğer 3 bin lira ve üzerindeyse ileride maaşınız artacak. Asgari ücret ise azalacak. Emekli maaşını artıran 8 formülü şöyle sıraladık:
ERKENDEN PLAN YAPIN
Emekliliğinizi planlarken, son bir 2 yılı düşünmeyin. Şimdiden yani eğer imkanınız varsa 8-10 yıl öncesinden planınızı yapın. Böylece alacağınız maaşı daha da artırabilirsiniz. Çünkü maaş hesaplanırken kazançlarınızın tamamına bakılıyor.
SGK DAHA AVANTAJLI
Bağ-Kur yerine SGK'dan emekli olmak daha avantajlı. SGK'dan emekli olma imkanınız varsa; isteğe bağlı sigorta, tarım SGK, tarım Bağ-Kur, zorunlu Bağ-Kur seçeneklerini ikinci planda tutun.
İKRAMİYEYİ BRÜTE EKLETİN
Aylık kazancınız maaşı belirleyen en büyük etken. Dolayısıyla öncelikle gerçek maaşınızın bordroda olmasına özen gösterin. Asgari ücretten gösterilmesine razı olmayın. Ayrıca düzenli takvim.com.tr nakit ödemeleriniz varsa (ikramiye, prim, kira yardımı vs) bunların da brüt kazanca eklenip eklenmediğine dikkat edin.
YILDA 70 TL ARTIRIN
Çok çalışmak ya da çok fazla günü olmak tek başına maaşı etkilemiyor. Hatta günü daha az olan birisi günü fazla olandan daha çok maaş alabiliyor. Burada sizin brüt maaşınız yani prime esas kazancınız önemli. Yukarıda söylediğimiz gibi maaşınız 3 bin lira ve üzerindeyse yıllık 60-70 lira kazancınız olur.
İKİNCİ İŞE SICAK BAKIN
Eğer imkanınız varsa birden fazla yerde sigortalı çalışmak, prime esas kazancınızı yükseltecektir. Kaç yerde sigortalı olursanız olun bir ayda 30 gün sayılır. Ancak kazancınız toplanacağından yükselir.
TAVANDAN PRİM ÖDEYİN
İster SSK'lı olun ister Bağ-Kur'lu, son 3.5 yılda SGK'ya tavandan (10 bin 705,50 liradan) kazanç bildirilirse, (geçmişi hep asgari ücret yatsa da) tavandan bildirilen her ay için ileride alınacak emekli aylığı yaklaşık 15-20 lira artar. 3.5 yılda tavandan kazanç bildirenlerin maaşında 800 liraya yakın artış görülebilir.
SON 3.5 YIL ÖNEMLİ
Hangi kurumda olursanız olun, son 3.5 yılda (1261 gün) SGK'lı olursanız emekliliğiniz SGK şartlarından hesaplanacak. Yüksek kazanç bildirerek hem daha erken emekli olur hem de yüksek maaş alırsınız.
EMEKLİYE 2. PROMOSYON FIRSATI!
Emeklilere ikinci promosyon fırsatı sürüyor. Yeni emekli aylığı bağlananlar da imkandan yararlanıyor. Emeklilere en az 625 lira verilirken, kampanyalarla tutar artabiliyor...
HANGİ EMEKLİLER PROMOSYON ALIYOR?
Emekli maaşı bağlanan herkes bir banka seçerek promosyon almaya hak kazanıyor.
PARAYI ALMANIN BİR ŞARTI VAR MI?
Emeklinin seçtiği bankaya '3 yıl maaşımı sizden alacağım' taahhüdünü vermesi yeterli.
2. PROMOSYON NE ZAMAN ÖDENECEK?
Emekliler için promosyon 2017'nin Şubat ayı sonunda hayata geçti. İkinci ödemeler 3 yıllık taahhüt süresi dolar dolmaz yapılacak.
2017'DEN SONRA PROMOSYON ALANLAR NE YAPACAK?
Onlar da 3 yıl bitince ikinci ödemeyi alacak. Örneğin; 2018 yılında alan bir emekli 2021'de ikinci promosyonu hak edecek.
AYNI BANKADA KALMAK MECBURİ Mİ?
Taahhüt süresi sona eren emekliler, istedikleri bankayı seçip ikinci promosyonlarını oradan alabilir. Ancak süre dolmadan da banka değiştiriliyor.
SÜRE BİTMEDEN BANKA DEĞİŞİR Mİ?
Eğer kredi kullanmamışsanız kalan sürenin promosyonunu iade edip ayrılabilirsiniz.
MAAŞ ALINAN BANKA NASIL DEĞİŞTİRİLİR?
Maaşın yatırılması istenen bankanın herhangi bir şubesine başvurmak yetiyor. e-Devlet'ten de banka seçilebiliyor.
NE KADAR ÖDENECEK?
Emekli maaşı bin 500 ile 2 bin 500 lira arasında olanlar en az 625, 2 bin 500 liranın üstünde olanlar ise en az 750 lira alabiliyor. Kampanyalarla tutar artabiliyor.
YENİ EMEKLİ OLAN NE YAPACAK?
Emeklilik başvurusu yapılırken maaş seçme imkanı var. Başvurunuzu yaparken promosyon tutarlarına bakarak seçim yapabilirsiniz. Maaş bağlanır bağlanmaz da taahhüdünüzü verip ödemeyi alabilirsiniz.