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    • Ekonomi
    • 10.08.2020 13:47
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    • 10.08.2020 13:47
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    'ya petrol darbesi! 21 milyar dolar azaldı

    Koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde petrole olan talebin azalması nedeniyle fiyatların düşmesi ve üretimin azalması 'ya etkiledi. Rusya'nın petrol ihracat gelirleri geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 34,8 azalarak 39 milyar dolara geriledi.

    Rusya'ya petrol darbesi! Milyarlarca dolar azaldı

    Rusya'nın petrol ihracat geliri, ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34,8 azalarak 39 milyar dolara geriledi.

    Rusya Federal Gümrük Servisi verilerine göre, ülkede petrol ihracat hacmi, yılın ilk 6 ayında 2019'un aynı dönemine göre yüzde 2,6 azalarak 125 milyon tona düştü. Söz konusu dönemde, Rusya'nın petrol ihracat geliri de yüzde 34,8 azalışla 39 milyar dolar oldu.

    Ülkenin petrol ihracatından elde ettiği gelir, geçen yıl da bir önceki yıla kıyasla yüzde 6 düşerek 121 milyar dolara gerilemişti.

    Petrol ve doğal gaz ihracatı Rusya'da federal bütçenin yaklaşık yüzde 40'ını oluşturuyor.
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