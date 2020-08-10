İstanbul'daki tarihi han satışa çıkarıldı! Fiyatı dudak uçuklattı

İstanbul'un Fatih ilçesinde yer alan Türkiye Han satışa çıkarıldı. Toplam alanı 763 metrekare olan hanın ihalesi 9 Eylül 2020 tarihinde yapılacak. 42 milyon lira değerindeki hanın satışı, İstanbul 10. İcra Dairesi tarafından gerçekleştirilecek.

TESCİLLİ ANIT ESER

Hürriyet'in haberine göre han zemin artı asma kat ve üzerinde 4 normal kat ile teras kattan meydana geliyor. Hanın mahallinde yapılan tespite göre, zemin katta yol cepheli konumda iki tanesi işyeri, bina ana girişinden geçilen bir adet depo ve giriş holünde çay ocağı, asma katında iki tanesi müşterek kullanılan toplam dört depo, normal katlarında kat koridorundan geçişli işyeri mahalleri olmak üzere binada toplam on dokuz adet bölüm ve katların ortak kullanım alanında tuvalet bulunuyor.