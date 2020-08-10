Talepler kabul edilirse, emekliler 3 maaş yani en az 4 bin 500 lira avans alabilecek

Emekli aylığının bağlanmasını bekleyenlere 3 asgari ücret tutarında avans verilirken, emekliler de 3 maaş faizsiz nakit desteği sağlanmasını talep ediyor. Eğer talepler hayata geçerse, emekliler SGK'ya yazılı başvurarak avans talep edebilecek. Emeklilere en düşük ödemenin bin 500 lira olduğu dikkate alındığında, maaşa göre en az 4 bin 500 lira avans çekilebilecek.
36 AY TAKSİT
Emekli aylığının bağlanmasını bekleyenlere 3 asgari ücret tutarında avans verilirken, emekliler de 3 maaş faizsiz nakit desteği sağlanmasını talep ediyor. Eğer talepler hayata geçerse, emekliler SGK'ya yazılı başvurarak avans talep edebilecek. Emeklilere en düşük ödemenin bin 500 lira olduğu dikkate alındığında, maaşa göre en az 4 bin 500 lira avans çekilebilecek.
Bu para daha sonra emeklinin maaşından 12, 24 ya da 36 taksitle kesilecek. Örneğin; 4 bin 500 liralık avans için emeklinin yapacağı geri ödeme aylık 125 lira olacak.
Emekliler bu yıl Ocak ve Temmuz aylarında iki ayrı zam aldılar. Ocak ve Temmuz zamlarına bakıldığında kümülatif olarak toplam zam oranı yüzde 12.60'a çıkmış oldu.
Emekliler ayrıca Ramazan ve Kurban bayramlarında da 1000'er liralık ikramiyelerini hesaplarında gördüler. Memur emeklileri için ise hem ocak hem de temmuz aylarında enflasyon farkı oluştu ve zamlarına eklendi.
Yaklaşık 13 milyon emekli Ocak ayında da yeni zamlarını alacak. Temmuz 2020 ile Aralık 2020 arasında oluşacak 6 aylık enflasyon emeklilerin zam oranını belirleyecek.
Emekliye ek zam! SSK ve Bağkur emekli ek ödemeleri kaç TL olacak? Kim ne kadar alacak?
Emekliler her ay maaşlarıyla birlikte ek ödeme alıyor. Vergi iadesinin yerine gelen ek ödeme, maaşın yüzde 4'ü oranında oluyor. Maaş arttıkça, ek ödeme tutarı da yükseliyor. Ancak emekliler, bu oranın günümüzde düşük kaldığını belirterek, artırılmasını istiyor. Emekliler, yeni oranın yüzde 10 olmasını bekliyor.
'ORAN GÜNCELLENSİN'
Ek ödeme oranıyla ilgili müjde bekleyen emekliler, taleplerini TAKVİM'e, "Çalışanlara asgari geçim indimi olarak en az 220 lira verilirken, bizim ödememiz bunun altında kalıyor. Oranın güncellenmesini bekliyoruz" sözleriyle anlatıyor.
Bu talep hayata geçerse, emeklilerin aylık kazancı artacak. Emekliler, maaşlarının yüzde 10'u oranında ek ödeme almaya başlayacak. SSK ve Bağ-Kur'luların gelirinde 382 liraya varan artış olacak.
6 bin 375 lira olan en yüksek maaşı alan emekliye 255 lira yerine 637 lira ek ödeme verilecek.
KİM NE KADAR ALACAK?
EMEKLİLİK İLE İLGİLİ SORU VE CEVAPLAR
20.12.1969 doğum tarihi, SGK giriş 3.6.1997, ne zaman emekli olurum? E.S.
İşe başlangıcınıza göre 25 yıl, 57 yaş ve 5900 prim gün şartlarına tabisiniz.
5900 prim günü tamamlayıp 57 yaşınızın dolacağı 20.12.2026 tarihinde emekli olabilirsiniz. Ancak askerlik yaptıysanız ve işe başlangıçtan önce ise sadece 15 gün askerlik borçlanıp 56 yaşa tabi olabilir ve 20.12.2025 tarihinde emekli olabilirsiniz.
01.01.1968 doğumluyum, işe giriş 01.01.1995, ne zaman emekli olurum? Kurtça D.
İşe girişinize göre 25 yıl, 55 yaş 5750 prim gün şartlarına tabisiniz. Askerlik varsa ve en az 7,5 ay borçlanarak 25 yıl, 54 yaş ve 5675 prim gün şartlarına tabi olabilirsiniz. Emekli olabilmeniz için prim gün şartını tamamlayıp hangi yaşa tabi iseniz o tarihi beklemelisiniz.
1979 doğumluyum. 07.07.1995 girişliyim. 2500 günüm var. Ne zaman emekli olurum? A. BEKTAŞ
İşe başlangıcınıza göre 25 yıl, 55 yaş ve 5750 prim gün şartlarına tabisiniz. 55 yaşınızın dolacağı 07.07.2034 tarihine kadar 5750 günü tamamlayıp emekli olursunuz.