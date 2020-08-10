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    • 09.09.2020 13:05
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    Opet, , Shell , , yeni dizel litre fiyatları...

    , , Opet, , Shell dizel litre fiyatları değişti! Son günlerde dövizdeki hareketlilik nedeniyle akaryakıta art arda lar geldi. Motorine gelen zamdan sonra benzine de bugün zam gelecek. İşte 11 Ağustos İstanbul, Ankara ve İzmir benzin fiyatları...

    İstanbul, Ankara, İzmir yeni benzin dizel litre fiyatları

    Yeniakit Gazetesi'nin aktardığı son dakika bilgisine göre dün motorin fiyatlarına zam gelmişti. Motorine yapılan zam sonrası bugün de benzine zam yapılacağı bildirildi. Edinilen son dakika bilgilerine göre benzin fiyatlarına bugün gece yarısından itibaren 15 kuruşluk zam yapılacağı bildirildi. İşte 11 Ağustos İstanbul, Ankara ve İzmir benzin fiyatları... Peki Benzin ve motorin fiyatı Opet, BP, Shell en ucuz hangisinde satılıyor?

    BENZİN LİTRE FİYATI NE KADAR OLACAK?

    İstanbul'da ortalama 5.66 TL'den satılan benzinin litresi 5.81'e yükselecek

    MOTORİNE ZAM GELMİŞTİ

    Önceki gün gelen açıklamada motorine 16 kuruş zam yapılacağı açıklanmış ve zam bugünden itibaren geçerli olmuştu.

    LGP 'YE ZAM YOK

    Otogaza ise henüz zam gelmedi.
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    Haberler Ekonomi Opet, BP, Shell İstanbul, Ankara, İzmir yeni benzin dizel litre fiyatları...
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