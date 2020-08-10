Yeniakit Gazetesi'nin aktardığı son dakika bilgisine göre dün motorin fiyatlarına zam gelmişti. Motorine yapılan zam sonrası bugün de benzine zam yapılacağı bildirildi. Edinilen son dakika bilgilerine göre benzin fiyatlarına bugün gece yarısından itibaren 15 kuruşluk zam yapılacağı bildirildi. İşte 11 Ağustos İstanbul, Ankara ve İzmir benzin fiyatları... Peki Benzin ve motorin fiyatı Opet, BP, Shell en ucuz hangisinde satılıyor?