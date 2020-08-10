Dolar ve euro alış satış fiyatları, haftanın ilk gününde çok araştırılanlar arasındaki yerini aldı. Cuma günü en düşük 7,1313, en yüksek 7,3694 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 değer kazancıyla 7,2930'dan tamamladı. Peki, Dolar ve euro bugün ne kadar oldu? 10 Ağustos dolar ve euro alış satış fiyatları kaç TL? İşte canlı döviz kurlarında son durum
DOLAR VE EURO BUGÜN NE KADAR OLDU?
AVRUPA BORSALARI YÜKSELİŞLE AÇILDI
Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,57 yükselerek 365,62 puan oldu.
Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,45 yükselişle 12.731,40 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,29 artışla 7.037 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,77 kazançla 4.927,20 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,68 primle 19.654,50 puanda ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,92 artışla 6.087,60 puanda seyrediyor.
Avro/dolar paritesi de saat 10.35 itibarıyla yüzde 0,12 azalışla 1.1772 seviyesinden işlem görüyor.
KÜRESEL PİYASALAR YENİ HAFTAYA POZİTİF BAŞLADI
Küresel piyasalar yeni haftaya pozitif bir başlangıç yaparken, bu hafta sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündemi takip edilecek.
Geçen hafta, ABD ve Çin arasındaki gerilim ve ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hayata geçirilmesi planlanan teşvik paketi konusunda tarafların anlaşmaya varamaması, piyasalar üzerinde baskıya neden olsa da beklentilerden iyi gelen makroekonomik veriler, gelişmiş ülke piyasalarının pozitif bir seyir izlemesini sağladı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD'li kişi veya kuruluşların Çinli şirketlere ait sosyal medya uygulamaları TikTok ve WeChat ile herhangi bir iş yapmasını yasaklamaya yönelik kararnameleri imzalamasının ardından Hazine Bakanlığı, aralarında Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam'in de olduğu 11 kişinin yaptırım listesine alındığını duyurdu.
Söz konusu gelişmeler, ABD ile Çin arasında gerilimin artarak devam edeceğine ilişkin endişeye neden olsa da geçen hafta dünya genelinde açıklanan imalat sanayi ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi verileri genişlemeye, ABD'nin istihdam verileri de toparlanmanın devam ettiğine işaret etti.