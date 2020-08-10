Dolar ve euro alış satış fiyatları, haftanın ilk gününde çok araştırılanlar arasındaki yerini aldı. Cuma günü en düşük 7,1313, en yüksek 7,3694 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 değer kazancıyla 7,2930'dan tamamladı. Peki, Dolar ve euro bugün ne kadar oldu? 10 Ağustos dolar ve euro alış satış fiyatları kaç TL? İşte canlı döviz kurlarında son durum

DOLAR VE EURO BUGÜN NE KADAR OLDU?