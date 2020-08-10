Fırsatçılar harekete geçti! O ilde kiralar yüzde 300 zamlandı! Daire bulunamıyor





'DAİRE FİYATLARINDA VE KİRALARDAKİ DÜŞÜŞ İÇİN İMAR ALANLARI AÇILMALI'

Rekabet oluşmadığı için fiyatların yüksek olduğunu ve bu sorunun çözümü için de Diyarbakır'da imar alanları açılması gerektiğini vurgulayan Akçakmak, "Bizim yerel yöneticilerimizden ve Çevre Bakanlığı'ndan talebimiz Bağlar ilçesi, yeni Bağcılar dediğimiz Nevruz alanı, Hashavar tarafı, Dokuzçeltik bölgesi, Kayapınar ilçesi Talaytepe ve Yolboyu Mahallesi'nin imara açılmasıdır. Bunlar açılmadığından dolayı arsaların fiyatları aldı başını gidiyor. Daire fiyatları ve kiralar arttı. Böyle olduğu zaman, insanlarımız sabit giderleri çoğaldığından mağdur oluyor. Tayinleri çıkıp kente gelen arkadaşlar var. Her gün ev arıyorlar ama bulamıyorlar. İnsanlarımız çocuklarını evlendirecekler ama evlendirmeden önce kiralık ev aramaya çıkıyorlar ama bulamıyorlar. Diyarbakır'da belli bölgelerde özellikle Bağlar'da 2014 yılında 400 ile 500 bin TL arasında sattığımız arsaların dönümü bugün 1,5 milyon TL veya 1 milyon 600 bin lira arasında değişiyor. Daire fiyatlarının dengelenebilmesi için bu şarttır. Özellikle Yenişehir, Bağlar ve Kayapınar bölgesinin imara açılması lazım. Yoksa fiyatların dengede olması mümkün değildir. Daire ve kira fiyatları da bu şekilde düşmez. Çünkü fırsatçılara gün doğuyor. Burada rekabet oluşmadığından dolayı fırsatçılık doğuyor. Bu durumda mağdur olanlar insanlarımız oluyor" diye konuştu.