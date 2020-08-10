Koronavirüs salgınına rağmen satış patlaması! İlk 6 ayda 1 milyonu aştı!

En yüksek gayrimenkul satışı 150 bin 699 adetle İstanbul'da olurken, İstanbul'u, 93 bin 511 adetle Ankara, 58 bin 852 adetle İzmir, 44 bin 939 adetle Antalya ve 40 bin 240 adetle Bursa takip etti.

Ülke genelindeki gayrimenkul satışlarından 7 milyar liraya yakın tapu harcı geliri elde edildi. Alıcıların tapu devrinde ibraz ettikleri toplam değer ise 194 milyar 332 milyon liraya ulaştı.