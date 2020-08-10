Son dakika: Emlakçılıkta yeni dönem: Yetki belgesi olmayan ilan girişi yapamayacak





TAPUDA YENİ DÖNEM

Tapu işlemlerine yönelik ise; şu anda yetki belgesi alan kişilerin bakanlık tarafından sisteme işlendiğini ve yayımlanmaya başlandığını dile getiren Aşa, online olarak yapılan başvuru portalına emlakçı bölümü konulduğunu bu butonun ise 1 Eylül itibariyle devreye alınacağını ve bir emlakçının yetki belgesi olması halinde web tapu üzerinden işlem yapabileceğini söyledi.



100 BİN TL'YE KADAR CEZASI VAR!

Yetki belgesiz kayıt dışı olarak bu işi yapmayı sürdürenler için ise yakalanmaları halinde cezai işlem uygulanacağını aktaran Aşa, ceza oranlarının ise 3 bin TL'den başlayıp işlemin türüne göre 10 bin TL'ye kadar çıktığını ve ilgili bakanlığın bu cezaları 10 katına kadar uygulamakla yetkili olduğunu söyledi.



İŞBİRLİKÇİYE İKİ KATI CEZA KESİLECEK

yenisafak.com'a konuşan ve emlakçılık sektöründeki kayıt dışılığı engellemek adına kendilerinin de bir teklifte bulunduğunu ve 1 Eylül itibariyle bu düzenlemenin de yürürlüğe girmesini beklediklerini sözlerine ekleyen Aşa, önerdikleri madde ile kayıt dışı emlakçıya bir ceza kesilirken onla iş yapan emlakçıya ise en az 2-3 katı ceza kesilmesini istediklerini belirtti.