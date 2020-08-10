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    • Ekonomi
    • 10.08.2020 17:28
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    • 10.08.2020 17:31
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    ve motorin fiyatı en ucuz hangisinde satılıyor? Opet, , Shell , , yeni benzin dizel litre fiyatları...

    Yeniakit Gazetesi'nin aktardığı son dakika bilgisine göre dün motorin fiyatlarına gelmişti. Motorine yapılan zam sonrası bugün de e zam yapılacağı bildirildi. Edinilen son dakika bilgilerine göre benzin fiyatlarına bugün gece yarısından itibaren 15 kuruşluk zam yapılacağı bildirildi. Zam sonrası 'da ortalama 5.66 TL'den satılan benzinin litresi 5.81'e yükselecek. İşte , ve benzin fiyatları... Peki Benzin ve motorin fiyatı Opet, , Shell en ucuz hangisinde satılıyor?

    İstanbul, Ankara, İzmir yeni benzin dizel litre fiyatları

    İstanbul, Ankara, İzmir Opet, BP, Shell benzin dizel litre fiyatları değişti! Son günlerde dövizdeki hareketlilik nedeniyle akaryakıta art arda zamlar geldi. Motorine gelen zamdan sonra benzine de bugün zam gelecek. İşte 10 Ağustos İstanbul, Ankara ve İzmir benzin fiyatları... Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

    BENZİN LİTRE FİYATI NE KADAR OLACAK?

    İstanbul'da ortalama 5.66 TL'den satılan benzinin litresi 5.81'e yükselecek

    MOTORİNE ZAM GELMİŞTİ

    Önceki gün gelen açıklamada motorine 16 kuruş zam yapılacağı açıklanmış ve zam bugünden itibaren geçerli olmuştu.

    LGP 'YE ZAM YOK

    Otogaza ise henüz zam gelmedi.

    Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?

    Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

    Benzin ve motorin fiyatları nasıl belirleniyor?

    5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereği akaryakıt bayileri, akaryakıt fiyatlarını belirleyici konumda değil. Pompa satış fiyatları dağıtım şirketleri tarafından belirleniyor ve tavan fiyat olarak bayilere bildiriliyor. Bayiler de istasyonlarında dağıtıcısı tarafından bildirilen fiyattan ürün satışını gerçekleştiriyor ve bu fiyat içinde oluşan marjdan kendi sözleşmeleri doğrultusunda paylarını alıyor. Nakliye maliyetlerine bağlı olarak fiyatlar küçük değişiklikler gösterebiliyor.
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