Teşvik paketine ilişkin görüşmeleri yeniden başlatmaya açık olduklarını belirten Mnuchin, ancak görüşmelerin ne zaman başlayacağına ilişkin bir takvim vermedi.

Mnuchin, ABD Başkanı Donald Trump'ın gerekli harcamayı yapmaya kararlı olduğunu vurgulayarak, "Masaya daha fazla para koymaya hazırız." değerlendirmesinde bulundu.

Demokrat liderlerin uzlaşmaya istekli göründüğünü aktaran Mnuchin, adil bir anlaşma yapılırsa görüşmelere bu hafta başlayabileceklerini dile getirdi.