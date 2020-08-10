Gümüş fiyatları ne kadar oldu sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merakla sorgulanıyor. Geçtiğimiz hafta altın fiyatlarının yükselişi gümüşe de yansıdı. Bu kapsamda güncel alış satış fiyatlarını öğrenmek isteyen milyonlarca vatandaş anlık verileri yakından takip ediyor. Peki, 10 Ağustos Kapalıçarşı anlık gram gümüş alış satış fiyatları ne kadar oldu? İşte fiyatlarda son durum

GÜMÜŞ FİYATLARI NE KADAR OLDU?

GÜMÜŞ ALIŞ(TL): 6,74

GÜMÜŞ SATIŞ(TL): 6,75