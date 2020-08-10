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    • Ekonomi
    • 10.08.2020 19:22
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    • 10.08.2020 19:22
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    ne kadar oldu? İşte 10 Ağustos Kapalıçarşı anlık gram gümüş alış satış fiyatları

    Altın fiyatlarıyla birlikte da yatırım yapmayı düşünen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Altının rekor seviyesi 2,081.50 usd/oz olarak kaydedilirken, kapanış 2069 usd/oz seviyesinden gerçekleşti. Borsada haftalık yatırım kazancı yüzde 7’nin üzerindeydi. Gümüşteki kazanç yüzde 19’a kadar yükselirken, toplam işlem hacmi altında 21 MT ve gümüşte 18 MT olarak kaydedildi. Peki, ? İşte 10 Ağustos Kapalıçarşı anlık gram gümüş alış satış fiyatları

    Gümüş fiyatları ne kadar oldu?

    Gümüş fiyatları ne kadar oldu sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merakla sorgulanıyor. Geçtiğimiz hafta altın fiyatlarının yükselişi gümüşe de yansıdı. Bu kapsamda güncel alış satış fiyatlarını öğrenmek isteyen milyonlarca vatandaş anlık verileri yakından takip ediyor. Peki, 10 Ağustos Kapalıçarşı anlık gram gümüş alış satış fiyatları ne kadar oldu? İşte fiyatlarda son durum

    GÜMÜŞ FİYATLARI NE KADAR OLDU?

    GÜMÜŞ ALIŞ(TL): 6,74

    GÜMÜŞ SATIŞ(TL): 6,75

    Küresel emtia piyasalarında;

    - Brent petrol yüzde 0.92 artışla 45.10 dolar,

    - Batı Teksas yüzde 1.30 artışla 42.15 dolar,

    - altın yüzde 0.60 artışla 2,044.83 dolar,

    - gümüş yüzde 3.81 artışla 29.29 dolar,

    - bakır yüzde 3.72 düşüşle 6,237.00 dolar,

    - platin yüzde 3.81 artışla 1,003.87 dolar,



    - paladyum yüzde 5.32 artışla 2,297.10 dolar düzeyindeydi.

    İç piyasada ise, gram altın 480 lira, çeyrek altın 811 lira, Cumhuriyet altını da 3,235 liradan satılıyor.
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