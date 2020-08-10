Gümüş fiyatları ne kadar oldu sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merakla sorgulanıyor. Geçtiğimiz hafta altın fiyatlarının yükselişi gümüşe de yansıdı. Bu kapsamda güncel alış satış fiyatlarını öğrenmek isteyen milyonlarca vatandaş anlık verileri yakından takip ediyor. Peki, 10 Ağustos Kapalıçarşı anlık gram gümüş alış satış fiyatları ne kadar oldu? İşte fiyatlarda son durum
GÜMÜŞ FİYATLARI NE KADAR OLDU?
GÜMÜŞ ALIŞ(TL): 6,74
GÜMÜŞ SATIŞ(TL): 6,75
Küresel emtia piyasalarında;
- Brent petrol yüzde 0.92 artışla 45.10 dolar,
- Batı Teksas yüzde 1.30 artışla 42.15 dolar,
- altın yüzde 0.60 artışla 2,044.83 dolar,
- gümüş yüzde 3.81 artışla 29.29 dolar,
- bakır yüzde 3.72 düşüşle 6,237.00 dolar,
- platin yüzde 3.81 artışla 1,003.87 dolar,
- paladyum yüzde 5.32 artışla 2,297.10 dolar düzeyindeydi.
İç piyasada ise, gram altın 480 lira, çeyrek altın 811 lira, Cumhuriyet altını da 3,235 liradan satılıyor.