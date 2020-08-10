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    • 10.08.2020 Gazete
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    Başkan Erdoğan'dan koronavirüse karşı yerli aşı müjdesi

    Başkan Erdoğan dün Mükemmeliyet Merkezleri Açılış Töreni’ne katıldı. COVİD-19’a karşı geliştirilen yerli aşıda klinik deneylerin tamamlandığını paylaştı.

    Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün Gebze'de Mükemmeliyet Merkezleri Açılış Töreni'ne katıldı. Konuşmasında şu mesajları paylaştı:
    DÜNYADA yatırımların yavaşladığı bir dönemde ardı ardına açılışlar gerçekleştirdik.
    TÜRKIYE'NİN adını bilim olimpiyatlarında daha ileriye taşıyacak TÜBİTAK fen lisemiz inşallah 2021-2022 eğitim öğretim yılından itibaren öğrenci almaya başlayacak.
    DÜNYANIN ilk elektrikli lastik tekerlekli 7 tonluk ekskavatörü 'de üretilmiş oldu.
    CORONAViRÜS'E karşı aşı ve ilaç geliştirme projelerimizde önemli mesafe kat ediyoruz. DSÖ listesinde aşı geliştiren ülkeler arsında ABD ve 'den sonra üçüncü sıradayız.
    İKİ aşı adayımız hayvan deneylerini başarıyla tamamladı. İlaç geliştirme faaliyetlerimiz de tüm hızıyla devam ediyor.


    Başkan Erdoğan, yerli üretim olan dünyanın ilk lastikli ve elektirikli ekskavatörünü inceledi

    MASKE UYARISI
    Erdoğan, Üniversitesi Sağlık Tesisleri ve Araştırma Merkezleri Açılış Töreni'nde konuştu: Maalesef maskesini takmaya, ya da maske bulundurup çenesinin altında taşıyanlar var. Yanlış yapıyorsunuz.

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