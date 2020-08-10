Başkan Erdoğan'dan koronavirüse karşı yerli aşı müjdesi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün Gebze'de TÜBİTAK Mükemmeliyet Merkezleri Açılış Töreni'ne katıldı. Konuşmasında şu mesajları paylaştı:

DÜNYADA yatırımların yavaşladığı bir dönemde ardı ardına açılışlar gerçekleştirdik.

TÜRKIYE'NİN adını bilim olimpiyatlarında daha ileriye taşıyacak TÜBİTAK fen lisemiz inşallah 2021-2022 eğitim öğretim yılından itibaren öğrenci almaya başlayacak.

DÜNYANIN ilk elektrikli lastik tekerlekli 7 tonluk ekskavatörü Türkiye'de üretilmiş oldu.

CORONAViRÜS'E karşı aşı ve ilaç geliştirme projelerimizde önemli mesafe kat ediyoruz. DSÖ listesinde aşı geliştiren ülkeler arsında ABD ve Çin'den sonra üçüncü sıradayız.

İKİ aşı adayımız hayvan deneylerini başarıyla tamamladı. İlaç geliştirme faaliyetlerimiz de tüm hızıyla devam ediyor.



Başkan Erdoğan, yerli üretim olan dünyanın ilk lastikli ve elektirikli ekskavatörünü inceledi

MASKE UYARISI

Erdoğan, Kocaeli Üniversitesi Sağlık Tesisleri ve Araştırma Merkezleri Açılış Töreni'nde konuştu: Maalesef maskesini takmaya, ya da maske bulundurup çenesinin altında taşıyanlar var. Yanlış yapıyorsunuz.