Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, çalıştığı otelde müşteriye cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle işten çıkarılan garsonun iş akdinin haklı nedenle feshedildiğine hükmetti. İstanbul'da bir otelde çalışan garson, müşteriye cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla işten çıkarıldı. Bununla ilgili kararda, 4857 sayılı İş Kanununun 25. maddesinde, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan hallerin sıralandığı, işverene iş sözleşmesini haklı nedenle feshetme imkanı verildiğine işaret edildi.

İŞÇİ HAKLI BULUNDU

Çalıştığı işyerinde amirlerinin, 'sende birazcık şeref varsa şimdiye kadar istifa ederdin' şeklinde hakarete varan sözlerine maruz kalan işçi için ise Yargıtay; işçiye hem kıdem tazminatı hem de manevi tazminat ödenmesinin önünü açtı.