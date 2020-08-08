ŞOK 8 Ağustos aktüel kataloğu ürünleri merakla sorgulanıyor. ŞOK'ta hafta sonu indirimleri arasında Fantom Toz Torbalı Süpürge, Sinbo Dijital Baskül, Taşınabilir Led Makyaj Işığı, Döner Mekanizmalı Temizlik Seti ve Sinbo Sensörlü Sıvı Sabunluk göze çarpan ürünler arasındaki yerini aldı. Peki, ŞOK'ta hafta sonu fırsatları nelerdir? İşte hafta sonu indirimlerinin fiyatları...
ŞOK 8 AĞUSTOS AKTÜEL KATALOĞU
Toz Torbalı Süpürge
• 850 W • Toz torbalı
• Otomatik kablo sarma
• 5 mt kablo uzunluğu
• 5 lt toz kapasitesi
Sensörlü Sıvı Sabunluk
• 400 ml
• LED gösterge ile Doluluk oranını görebilme
• Bakteri önleyici kapalı hazne
• 4xAAA Pil(Piller dahildir) ile çalışır
Duş Baslığı Seti
• 3 Fonksiyonlu
• 150 cm spiral
• Montaj kiti dahildir
Çift Kulplu Kare Badya
• 22 lt
• Ölçekli
Bukle Banyo Havlusu
• 70x140 cm
Süngerli Banyo Paspas 2'li
• 60x100 cm + 50x60 cm
• PVC kaydırmaz taban
• Emboss baskılı
• Biyeli
Pamuk Bukle Paspas
• 40x60 cm
• Jakarlı
• Pamuklu dokuma
• Farklı renklerde
Ahşap Dekoratif Kasa 2'li
• 22,5x15,5x10 cm
• 16,5x13,5x10 cm
Head&Shoulders Şampuan
• 300 ml
• Klasik bakım / Mentol ferahlığı / Erkeklere/Kadınlara özel dökülme karşıtı