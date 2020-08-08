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    • 08.08.2020 22:42
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    indirimli ürünleri duyuruldu! 'ta hafta sonu neler var?

    8 Ağustos Cumartesi aktüel kataloğu ürün indirimleri dikkat çekiyor. Fırsatlar bugünden itibaren raflardaki yerini aldı. Özellikle Sinbo Sensörlü Sıvı Sabunluk, Taşınabilir Led Makyaj Işığı, Fantom Toz Torbalı Süpürge ve Döner Mekanizmalı Temizlik Seti gibi ürünlere kısa sürede yoğun ilgi gösterildi. Peki, bu hafta sonu hangi ürünlerde indirim var? İşte fiyat listesi

    ŞOK 8 Ağustos aktüel kataloğu ürünleri duyuruldu!

    ŞOK 8 Ağustos aktüel kataloğu ürünleri merakla sorgulanıyor. ŞOK'ta hafta sonu indirimleri arasında Fantom Toz Torbalı Süpürge, Sinbo Dijital Baskül, Taşınabilir Led Makyaj Işığı, Döner Mekanizmalı Temizlik Seti ve Sinbo Sensörlü Sıvı Sabunluk göze çarpan ürünler arasındaki yerini aldı. Peki, ŞOK'ta hafta sonu fırsatları nelerdir? İşte hafta sonu indirimlerinin fiyatları...

    ŞOK 8 AĞUSTOS AKTÜEL KATALOĞU

    Toz Torbalı Süpürge

    • 850 W • Toz torbalı
    • Otomatik kablo sarma
    • 5 mt kablo uzunluğu
    • 5 lt toz kapasitesi

    Sensörlü Sıvı Sabunluk

    • 400 ml
    • LED gösterge ile Doluluk oranını görebilme
    • Bakteri önleyici kapalı hazne
    • 4xAAA Pil(Piller dahildir) ile çalışır

    Duş Baslığı Seti

    • 3 Fonksiyonlu
    • 150 cm spiral
    • Montaj kiti dahildir

    Çift Kulplu Kare Badya

    • 22 lt
    • Ölçekli

    Bukle Banyo Havlusu

    • 70x140 cm

    Süngerli Banyo Paspas 2'li

    • 60x100 cm + 50x60 cm
    • PVC kaydırmaz taban
    • Emboss baskılı
    • Biyeli

    Pamuk Bukle Paspas

    • 40x60 cm
    • Jakarlı
    • Pamuklu dokuma
    • Farklı renklerde

    Ahşap Dekoratif Kasa 2'li

    • 22,5x15,5x10 cm
    • 16,5x13,5x10 cm

    Head&Shoulders Şampuan

    • 300 ml
    • Klasik bakım / Mentol ferahlığı / Erkeklere/Kadınlara özel dökülme karşıtı
    Haberler Ekonomi ŞOK 8 Ağustos aktüel kataloğu indirimli ürünleri duyuruldu! ŞOK'ta hafta sonu neler var?
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