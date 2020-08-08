BİM'in resmi internet sitesinde mağaza, depo ve ofis operasyonlarında görev alacak, başarıya odaklı, kariyer yapmak isteyen kişiler için yeni işçi alımı ilanları duyuruldu. Firma kasap, taze gıda ve kasa reyon personeli gibi birçok alanda personeli alımı yapıyor. Bu bağlamda BİM personel ihtiyacını karşılamak amacıyla bazı tarihler aralığında ilanlar yayımlanıyor. BİM şubelerinde görev almak isteyenler ise firmanın internet sitesi üzerinden açık iş pozisyonları bölümünden yayımlanan ilanları inceliyor. İşte yeni personel alımı ilanları ve bölgeler...
BİM PERSONEL ALIM İLANLARI
BİM Marketler Zincirinde görevlendirmek üzere işçi alım ilanları kendi resmi sitesinde yayımlandı. Aşağıdaki linklere ve başvuru formuna tıklayıp iş başvurunuzu rahatlıkla yapabilirsiniz. Ayrıca İŞKUR'da "İşyeri Ünvanı" kısmına BİM yazarak güncel ilanları görebilir, İŞKUR üye bilgilerinizi girerek ilanlara başvuruda bulunabilirsiniz.
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Pozisyon Adı-Şehir
Çukurambar / Çankaya Bölge Kasa Reyon Personeli Ankara
Çukurambar / Çankaya Bölge Taze Gıda Personeli Ankara
Göktürk / Eyüp Kasa Reyon Personeli İstanbul(Avr.)
Göktürk / Eyüp Taze Gıda Personeli İstanbul(Avr.)
Şerifali / Ümraniye Bölge Kasap Personeli İstanbul(Asya)
Alemdağ / Çekmeköy Depo Personeli İstanbul(Asya)
Alemdağ/ Çekmeköy Depo Reachtruck Operatörü İstanbul(Asya)
Kurtköy / Pendik Kasa Reyon Personeli İstanbul(Asya)
Kurtköy / Pendik Taze Gıda Personeli İstanbul(Asya)
Unlu Mamüller Personeli Bursa, İstanbul(Avr.), ...
Meyve-Sebze Personeli Bursa, İstanbul(Avr.), ...
Kozmetik Personeli Bursa, İstanbul(Asya), ...
Et-Şarküteri Personeli Bursa, İstanbul(Asya), ...
Kasa Reyon Personeli Bursa, İstanbul(Avr.), ...
İstasyon / Tuzla Bölge Taze Gıda Personeli İstanbul(Asya)