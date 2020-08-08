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    • Ekonomi
    • 08.08.2020 20:53
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    • 08.08.2020 20:53
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    ilanları yenilendi: Hemen inceleyin! Kasiyer, kozmetik ve gıda personeli...

    BİM yeni işçi alımı yapılacak personel alımı ilanlarını ve personele ihtiyacı olduğu bölgeleri internet sitesinde duyurdu. 81 ilde binlerce şubesiyle satış yapan BİM kasiyer, kozmetik ve gıda personeli gibi bazı kadrolara alım yapıyor. Bu bağlamda hangi illerde alım yapılacağı iş arayanlar tarafından merak ediliyor. Yayımlanan ilanlarda adaylar için alım yapılacak ilanlar paylaşıldı. Başvuru yapmayı düşünen erkek adayların askerlik hizmeti ile ilişiği olmaması tercih ediliyor.

    BİM işçi alımı ilanları yenilendi! O alanlarda...

    BİM'in resmi internet sitesinde mağaza, depo ve ofis operasyonlarında görev alacak, başarıya odaklı, kariyer yapmak isteyen kişiler için yeni işçi alımı ilanları duyuruldu. Firma kasap, taze gıda ve kasa reyon personeli gibi birçok alanda personeli alımı yapıyor. Bu bağlamda BİM personel ihtiyacını karşılamak amacıyla bazı tarihler aralığında ilanlar yayımlanıyor. BİM şubelerinde görev almak isteyenler ise firmanın internet sitesi üzerinden açık iş pozisyonları bölümünden yayımlanan ilanları inceliyor. İşte yeni personel alımı ilanları ve bölgeler...

    BİM PERSONEL ALIM İLANLARI

    BİM Marketler Zincirinde görevlendirmek üzere işçi alım ilanları kendi resmi sitesinde yayımlandı. Aşağıdaki linklere ve başvuru formuna tıklayıp iş başvurunuzu rahatlıkla yapabilirsiniz. Ayrıca İŞKUR'da "İşyeri Ünvanı" kısmına BİM yazarak güncel ilanları görebilir, İŞKUR üye bilgilerinizi girerek ilanlara başvuruda bulunabilirsiniz.

    BİM AÇIK İŞ POZİSYONLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    BİM BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

    İŞKUR İLAN SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

    Pozisyon Adı-Şehir

    Çukurambar / Çankaya Bölge Kasa Reyon Personeli Ankara
    Çukurambar / Çankaya Bölge Taze Gıda Personeli Ankara
    Göktürk / Eyüp Kasa Reyon Personeli İstanbul(Avr.)
    Göktürk / Eyüp Taze Gıda Personeli İstanbul(Avr.)

    Şerifali / Ümraniye Bölge Kasap Personeli İstanbul(Asya)
    Alemdağ / Çekmeköy Depo Personeli İstanbul(Asya)
    Alemdağ/ Çekmeköy Depo Reachtruck Operatörü İstanbul(Asya)
    Kurtköy / Pendik Kasa Reyon Personeli İstanbul(Asya)

    Kurtköy / Pendik Taze Gıda Personeli İstanbul(Asya)
    Unlu Mamüller Personeli Bursa, İstanbul(Avr.), ...
    Meyve-Sebze Personeli Bursa, İstanbul(Avr.), ...

    Kozmetik Personeli Bursa, İstanbul(Asya), ...
    Et-Şarküteri Personeli Bursa, İstanbul(Asya), ...
    Kasa Reyon Personeli Bursa, İstanbul(Avr.), ...

    İstasyon / Tuzla Bölge Taze Gıda Personeli İstanbul(Asya)
    Haberler Ekonomi BİM işçi alımı ilanları yenilendi: Hemen inceleyin! Kasiyer, kozmetik ve gıda personeli...
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