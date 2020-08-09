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    • Ekonomi
    • 09.08.2020 Gazete
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    ler güvenli tatilden memnun!

    'nın gözde merkezleri , Fethiye, ve Akyaka sahillerinde yoğunluk yaşanıyor. Yerli ve yabancı ler uygulanan virüs tedbirlerinden oldukça memnun. sosyal mesafe kurallarına uyarak tatillerini sürdüren denetimlerin artırılmasından da memnun olduklarını söyledi.

    Turistler güvenli tatilden memnun
    Muğla'nın gözde merkezleri Bodrum, Fethiye, Marmaris ve Akyaka sahillerinde yoğunluk yaşanıyor. Yerli ve yabancı ler uygulanan virüs tedbirlerinden oldukça memnun. sosyal mesafe kurallarına uyarak tatillerini sürdüren denetimlerin artırılmasından da memnun olduklarını söyledi. Otellerde de virüs tedbirlerine uyulması tatilcilerin güvenli olmasını sağlıyor. Öte yandan halk plajlarında denize girenler, sosyal mesafe kurallarına göre düzenlenen şemsiye ve şezlonglarda güneşlendi. Bazı tatilciler ise teknelerle gittikleri koylarda kalabalıktan uzak zaman geçirdi.
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