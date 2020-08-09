Turistler güvenli tatilden memnun

Muğla'nın gözde turizm merkezleri Bodrum, Fethiye, Marmaris ve Akyaka sahillerinde yoğunluk yaşanıyor. Yerli ve yabancı turistler uygulanan virüs tedbirlerinden oldukça memnun. sosyal mesafe kurallarına uyarak tatillerini sürdüren yerli ve yabancı turistler denetimlerin artırılmasından da memnun olduklarını söyledi. Otellerde de virüs tedbirlerine uyulması tatilcilerin güvenli olmasını sağlıyor. Öte yandan halk plajlarında denize girenler, sosyal mesafe kurallarına göre düzenlenen şemsiye ve şezlonglarda güneşlendi. Bazı tatilciler ise teknelerle gittikleri koylarda kalabalıktan uzak zaman geçirdi.