İŞ Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, 2020 yılının ilk yarısında alınan finansal sonuçlara ilişkin açıklamasında, "Salgının istihdama, üretime, ticaret ile ödeme sistemlerine olan etkilerini azaltmak ve ekonomik aktivitenin devamlılığını sağlamak amacıyla çok sayıda aksiyonu hayata geçirdik. 44 milyar TL'nin üzerinde kredinin vadesi gelen ödemelerini öteledik. Esnafa, küçük işletmelere, KOBİ'lere ve çiftçilere yönelik sürdürdüğümüz muhtelif destek paketlerinin yanı sıra, TİM ile 'İhracatçılara Destek Protokolü' imzaladık." dedi. İş Bankası'nın nakdi kredi hacmi Haziran sonu itibarıyla 335,5 milyar TL'ye yükselirken, aynı dönemde gayrinakdi kredi hacmi 110,3 milyar TL seviyesine ulaştı. Böylelikle, Bankanın ekonomiye sağladığı toplam kaynak tutarı 445,8 milyar TL düzeyinde gerçekleşti.