Ekonomiye 'bilinçli' operasyon! Yabancı basından algı oyunu

KAZAN KAZANA EVET, KUMARHANE KAPİTALİZMİNE HAYIR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve BBDK finansal istikrarı korumaya yönelik adımlar attılar. TCMB daha önce koronavirüs ile ekonomik mücadeleyi desteklemek için piyasalara sunduğu fonlamanın hem vadesini uzatmış hem de faizi aşağıya çekmişti. Döviz dalgalanması sonrasında bu uzun vadeli ve düşük faizli likidite penceresi kademeli olarak kapatılacak. TCMB, iç piyasa canlandığı için tüketimi teşvik etmeye yönelik ilave kredi genişlemesine gerek kalmadığını düşünüyor. TCMB'nin attığı adımlar tüketici kredilerindeki büyümeyi biraz yavaşlatır.



BDDK ise yurtdışı swap piyasalarında TL'ye erişimi genişletmek için bazı finans kurumlarına muafiyet tanınacağını açıkladı. Ancak, bunun bazı şartları var. TL'ye kolay erişim için bu parayı orta ve uzun vadeli olarak TL varlıklara yatırım yapman gerekiyor. Kazan-kazan anlayışını benimseyecek yabancı yatırımcıya bu muafiyet tanınacak. 'Kısa vadeli geleyim ve kur riski almayayım' diyen yabancılara kapılar kapalı. Çünkü bunlar bizim paramızla bize ateş etmek isteyen bir kitle. Finans piyasalarını kumarhane olarak kullanarak para kazanmak istiyorlar.



YABANCI İLGİSİ ARTACAK

Atılan bu adımların detaylarının anlaşılmasıyla birlikte makul yabancı yatırımcının ilgisi önümüzdeki haftalarda artabilir. Enflasyon ve cari açıkla ilgili verilerin sonbahar aylarında daha iyi gelmesi muhtemel. Bu gelişmelerin yaşanması durumunda, döviz kurlarında önümüzdeki haftalarda rahatlama yaşanabilir. Ekonomi yönetimi daha büyük kur şoklarının üstesinden gelmeyi bildi. Son yaşadığımız kur yükselişi çok anormal bir seviyede değil. Bana anormal gelen şey, ülkesinin para biriminin değer kaybetmesine sevinerek bundan siyasi çıkar sağlamaya çalışan bir kesimin varlığı.