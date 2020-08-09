Kredi sicilleri bozuk olduğu için bankalardan geri çevrilen vatandaşlar dolandırıcıların ağına düşüyor. Vatandaşlara kredi vereceklerini vaat eden dolandırıcılar onlardan para alıp ortadan kayboluyor.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca (BDDK), son dönemde kurumdan gerekli izinler alınmaksızın özellikle internet siteleri vasıtasıyla, banka adı ya da banka gibi faaliyet gösterildiği izlenimi uyandıran söz ve deyimler kullanılarak başta kredi kullandırma vaadi olmak üzere muhtelif gerekçelerle vatandaşlardan para talep edildiğinin görüldüğü belirtildi.
Yapılan açıklamada, "Kurumumuzun internet adresinde yer alan 'Kuruluşlar' sekmesinde listelenmiş olan yetkilendirilmiş kuruluşlar aracılığıyla karşılamaları gerekir" denildi.
BUNLARA DİKKAT
● KREDİ kullanmak için mutlaka yasal bankaları tercih edin
● KİMİN kredi vereceği BDDK'nın sitesinde 'kuruluşlar' bölümünde listeleniyor. Burada ismi olmayan hiçbir kuruluşla iş yapmayın
● İNTERNETTEN yapılan vaatlere inanmayın
● KREDİ kartından alışveriş gibi gösterip kredi verenlere karşı uyanık olun
● SOSYAL medyadan gelen tekliflere şüpheyle yaklaşın
● SİZDEN ön ödeme isteniyorsa sakın ödemeyin
● BİR mağduriyet yaşadığınızda BDDK ve savcılıklara bildirin