Piyasalardaki oynaklık sonrasında borsada da hareketlilik yeni yatırımcıları endişeye sevk ediyor. Uzmanlar bu tür kar satışlarının olabileceğini bu yüzden yatırımcıların paniğe kapılmaması gerektiğini belirtiyor. Bu tür satış dönemlerinde panikle ellerindeki hisseleri zararına satmanın doğru bir hareket olmayacağını belirten uzmanlar, aksine bu tür dönemlerin kendi içinde bazı fırsatlar taşıdığını da belirtiyor. Uzmanlar yatırımcılara "Panik olmayın, temkinli hareket edin" uyarısı yapıyor. Borsada yatırım yapanların bazı hisselerdeki ani iniş ve çıkışların peşine takılmaması gerektiğini belirten uzmanlar, bu hareketlerin sebebinin mutlaka iyi araştırılması gerektiğini söylüyor.

PARA Dergisi yazarı Göksel Tekiner, köşesinde bazı hisselerle ilgili şu teknik yorumları yaptı:

ANADOLU EFES: Yükselen trend desteğinin hacim artışı ile birlikte kırılmış olması olumsuz görünümü arttırıyor. 19 ve 18.80 ilk destekler olarak takip edilebilir. Mevcut pozisyonlar bu destek bandının üzerinde sürdürülebilir ve tepki alımı yapabilirsiniz

ARÇELİK: Orta vadede önemli dirençlerini test eden hissenin endeksten ayrıştığı görülüyor. Trendin devamı yeni pozisyonlar açısından 22.40 ile 22.60 bandının üzerinde kapanış gerçekleşmeli. Trend desteği konumunda olan 21.50 seviyesinin kırılması halinde ise pozisyonlar azaltılmalı.

GARANTİ: Son günlerde satış baskısı ile gerileyen hissenin teknik göstergelerindeki bozulma ile beraber satışların artan işlem hacmi eşliğinde gerçekleşmiş olması zayıf görünümün devamını destekliyor. 6.78 desteğine kadar geri çekilme görebiliriz.

ÜLKER: Hissede 25.56 seviyesi ilk destek konumunda. Endekse yaşanan satışların paralelinde son günlerde dalgalı bir seyir izleyen hissede bu desteğin üzerinde pozisyonlar korunabilir. Ancak kırılması, hissede bozulmayı arttıracaktır.