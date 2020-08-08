Tatilzede olmayın

Tatil planı yapanlar dikkat! Tüketiciler Birliği Başkanı Mahmut Şahin, tatile çıkacaklara, rezervasyon konusunda mağduriyet yaşamamaları için işletmeyle sözlü değil mail, yazışma ya da kapora vererek anlaşma yapmaları tavsiyesinde bulundu. Son zamanlarda tatil konusunda şikayetlerin arttığını vurgulayan Şahin, "Sözlü yapılan anlaşmalarda bir sürü de şahidiniz olsa bir anlamı olmuyor. Tüketicilerin işlemlerini yapmaları ve sonuçta bir haksızlığa uğramışlarsa onu gidermeleri için belge şarttır" dedi.