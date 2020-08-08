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    • Ekonomi
    • 08.08.2020 13:49
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    • 08.08.2020 13:53
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    Son dakika: duyurdu: Denetimler sonucu 2020'de 8 firmaya 6 milyon TL ceza uygulandı

    Son dakika haberine göre, , mesafeli yöntemle satış yapan 76 şirket nezdinde Bakanlığımızca yapılan denetim sonucunda tespit edilen aykırılıklar için toplam 216 milyon 68 bin 467 TL idari para cezası verilirken, 2020 yılının ilk 7 ayında 8 firma hakkında 6 milyon 255 bin 538 TL tutarında ceza uygulandığını bildirdi.

    Bakanlık duyurdu: 2020'de 8 firmaya 6 milyon TL ceza

    , mesafeli yöntemle satış yapan 76 şirket nezdinde Bakanlığımızca yapılan denetim sonucunda tespit edilen aykırılıklar için toplam 216 milyon 68 bin 467 TL idari para cezası verilirken, 2020 yılının ilk 7 ayında 8 firma hakkında 6 milyon 255 bin 538 TL tutarında ceza uygulandığını bildirdi.

    Ayrıntılar geliyor...

    Haberler Ekonomi Son dakika: Ticaret Bakanlığı duyurdu: Denetimler sonucu 2020'de 8 firmaya 6 milyon TL ceza uygulandı
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