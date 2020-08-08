Halkbank sınav sonuçları açıklandı mı? Halkbank sınav sonuçları ne zaman açıklanır? Halkbank bünyesinde çalışacak müfettiş yardımcısı, banko hizmetleri asistanı gibi personellerin belirleneceği sınavlar tamamlandı. Sınavların tamamlanmasının ardından gözler Halkbank sınav sonuçlarına çevrildi. Peki, Halkbank sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

HALKBANK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Sınav sonuçları için bir tarih verilmedi. Halkbank tarafından yapılan açıklamada, "Yazılı sınav sonucu https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ internet adresi üzerinden ilan edilecektir. Adaylar, yazılı sınav sonucuna ilişkin itirazlarını, https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ internet adresi üzerinden sonuçların yayınlandığı günü takip eden 2 (iki) iş günü içerisinde Üniversiteye yapabilirler." denildi.

BT MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI VE BT İÇ KONTROLÖR YARDIMCILIĞI SINAVI DETAYLARI

Oturum Sayısı 2 (İki)

Süre 230 dk

Genel Yetenek (50 Soru) Sınav süresi: 50 dakika (I.Oturum)

Yabancı Dil (50 Soru) Sınav süresi: 60 dakika (I.Oturum)

Alan Bilgisi (100 Soru) Sınav süresi: 120 dakika (II.Oturum)

MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI, İÇKONTROLÖR YARDIMCILIĞI VE UZMAN YARDIMCILIĞI SINAV DETAYLARI

Genel Yetenek (50 Soru) Sınav süresi: 50 dakika (I.Oturum)

Yabancı Dil (50 Soru) Sınav süresi: 60 dakika (I.Oturum)

Alan Bilgisi (100 Soru) Sınav süresi: 120 dakika (II.Oturum)

BANKO HİZMETLERİ ASİSTANI (SERVİS ASİSTANI)

Soru Sayısı Genel Yetenek (50 Soru)