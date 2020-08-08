Emeklilere 355 TL zam müjdesi! İntibak zammı sonrası en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Milyonlarca emekli uzun süredir intibak ödemesini bekliyor. SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerine kurum kaynaklı farkların verilmesi için gözler yapılacak düzenlemeye çevrildi. Memur emeklileri, maaşlarındaki kurum kaynaklı farkın ek ödemeyle giderilmesini, 2000'den sonra emekli olan SSK ve Bağ-Kur'lular ise maaşlarında 355 liraya varan zam bekliyor. Peki, intibak sonrası en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

355 TL ZAM MÜJDESİ!

Memur emeklileri maaşlarındaki kurum kaynaklı farkın giderilmesini istiyor.

2000 yılı ve sonrasında emekli olan SSK ve Bağ-Kur'lular ise 2000'den önce emekli olanlara yapılan intibak düzenlemesinin kendileri için de hayata geçirilmesini bekliyor.