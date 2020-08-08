Demirci Ziraat Odası Başkanı Mehmet Karakaya, fiyatların geçen yılla kıyaslandığında çok iyi olduğunu belirterek, "Çiftçimiz bu yılki fiyattan memnun. Demirci'de bu yıl yağışlar sebebiyle istenilen düzeyde rekolte beklenmiyor. 15-20 ton rekolte hedefimiz var. Bu yıl haşhaştan 4 milyon liraya yakın gelir bekliyoruz. Rekolte düşük olmasına rağmen haşhaşımızın kalitesi çok iyi durumda." dedi.