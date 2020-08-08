A101 8 Ağustos aktüel kataloğu listesiyle pek çok indirimli ürün ve fiyatları duyuruldu. A101'de hafta sonu Dr. Oetker Dondurulmuş Karışık Pizza 15,95 TL, 750 g Kent Boringer Pasta Sosu Çeşitleri 9,95 TL, 500 ml Algida Maraş Usülü Çeşitleri 12,50 TL, L'Oreal Micellar Makyaj Temizleme Suyu Çeşitleri 14,95 TL fiyat etiketiyle dikkat çekiyor. Peki, A101 8 Ağustos aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte A101'de hafta sonu indirimleri
A101 8 AĞUSTOS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
750 g Kent Boringer Pasta Sosu Çeşitleri 9,95 TL
500 ml Algida Maraş Usülü Çeşitleri 12,50 TL
Algida Carte d'Or Classic Çeşitleri 925 ml: 2 al 29, 75 TL, tekli alım 17,50 TL
L'Oreal Micellar Makyaj Temizleme Suyu Çeşitleri 14,95 TL
600 g Torku Tahin 15,45 TL
Meyve ve sebze çeşitlerinin kilogram fiyatları