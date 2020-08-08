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    • 08.08.2020 23:50
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    8 Ağustos aktüel ürünler kataloğu indirim dolu! İşte A101'de hafta sonu indirimleri

    8 Ağustos aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler belli oldu. Bugün sabah saatlerinden itibaren raflarda yer alan indirimler kısa sürede insanların ilgisini çekti. A101'de hafta sonu dikkat çeken ürünler arasında L'Oreal Micellar Makyaj Temizleme Suyu Çeşitleri 14,95 TL, Dr. Oetker Dondurulmuş Karışık Pizza 15,95 TL ve Algida Maraş Usülü Çeşitleri 12,50 TL fiyat etiketiyle göze çarpıyor. İşte A101 8 Ağustos aktüel ürünler kataloğu

    A101 8 Ağustos aktüel ürünler kataloğu indirim dolu!

    A101 8 Ağustos aktüel kataloğu listesiyle pek çok indirimli ürün ve fiyatları duyuruldu. A101'de hafta sonu Dr. Oetker Dondurulmuş Karışık Pizza 15,95 TL, 750 g Kent Boringer Pasta Sosu Çeşitleri 9,95 TL, 500 ml Algida Maraş Usülü Çeşitleri 12,50 TL, L'Oreal Micellar Makyaj Temizleme Suyu Çeşitleri 14,95 TL fiyat etiketiyle dikkat çekiyor. Peki, A101 8 Ağustos aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte A101'de hafta sonu indirimleri

    A101 8 AĞUSTOS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

    750 g Kent Boringer Pasta Sosu Çeşitleri 9,95 TL

    500 ml Algida Maraş Usülü Çeşitleri 12,50 TL

    Algida Carte d'Or Classic Çeşitleri 925 ml: 2 al 29, 75 TL, tekli alım 17,50 TL

    L'Oreal Micellar Makyaj Temizleme Suyu Çeşitleri 14,95 TL

    600 g Torku Tahin 15,45 TL

    Meyve ve sebze çeşitlerinin kilogram fiyatları
    Haberler Ekonomi A101 8 Ağustos aktüel ürünler kataloğu indirim dolu! İşte A101'de hafta sonu indirimleri
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