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    • Ekonomi
    • 08.08.2020 Gazete
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    'nın yarısı satılık

    Paşalimanı ile Avşa adaları arasında yer alan ve 1.7 milyon metrekare yüzölçüme sahip ’nın 890 bin metrekarelik kısmı satışa çıkarıldı

    Yarım ada!

    Marmara Denizi'ndeki Koyun Adası satışa çıkarıldı. 1 milyon 700 bin metrekare yüzölçüme sahip olan 'nın 890 bin metrekarelik kısmı, Kuzeybatı Gayrimenkul tarafından satışa sunuldu. Satışa sunulan kısım için Kuzeybatı Gayrimenkul teklif toplarken; ilginin yoğun olması halinde açık ihaleye dönülecek.

    Kuzeybatı Gayrimenkul Genel Müdürü Murat Ergin, "'deki adaların birçoğu sit alanı ilan edilmiş durumda ve büyük bir çoğunluğun da imara açık olmadığı düşünüldüğünde 'ndeki Koyun Adası'nda bir yatırımcı grubuna ait 890 bin metrekarelik kısım hem yatırımcılar için hem geliştiriciler için bir fırsat" dedi.

    Satışa çıkarılan kısmın yüzde 30'luk yapılaşma hakkı ile turizme uygun olduğunu belirten Ergin, "Askıdaki imar planı onaylanırsa yaklaşık 260 bin metrekarelik inşaat alanına sahip olması öngörülüyor" diye konuştu.

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