Kısa çalışma ödeneği KÇÖ yattı mı? Kısa çalışma ödeneği sorgulama ekranı!

Kısa çalışma ödeneği sorgulama ekranı! Kısa çalışma ödeneği yattı mı? Kısa adı KÇÖ olarak da bilinen kısa çalışma ödeneğinin yatıp yatmadığı işçiler tarafından sorgulanıyor. Pandemi dolayısıyla birçok işçi kısa çalışmaya tabii tutulmuştu. Ödenekler her ay İŞKUR tarafından yatırılıyor. İşçiler de E-Devlet üzerinden sorgulama yapıyor. İşte, kısa çalışma ödeneği sorgulama sayfası!
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMANA KADAR UZATILDI?
Bakan Selçuk, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Normalleşme sürecinde istihdamı korumak için Sosyal Koruma Kalkanımız ile çalışan ve işverenlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Fesih Kısıtı, Nakdi Ücret Desteği ve mevcut faydalananlar için Kısa Çalışma Ödeneği'ni 1 ay süreyle uzatıyoruz."
Kovid-19 Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'nun geçici 23'üncü maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde, Kovid-19 nedeniyle 30 Haziran 2020 tarihine kadar kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi, anılan kanunun ek 2'nci maddesi kapsamındaki uzatma süresiyle sınırlı kalmaksızın, 29 Haziran 2020 tarihli ve 2706 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'nda belirtilen esaslar çerçevesinde ve söz konusu karar ile uzatılan bir aylık süreden sonra başlamak üzere bir ay uzatıldı.
Ayrıca, 2811 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'yla 22 Mayıs 2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu'nun geçici 10'uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen sürenin 17 Ağustos tarihinden itibaren 1 ay uzatılmasına, mezkür kanunun geçici 10'uncu maddesinin dördüncü fıkrası gereğince karar verildi.
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ YATTI MI?
5 Ağustos'ta yapılması gereken Temmuz ayına ilişkin kısa çalışma ödemeleri Kurban Bayramı nedeniyle erkene çekilerek ,27 Temmuz'dan itibaren T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre vatandaşların banka hesaplarına yatırıldı. Ağustos ayı kısa çalışma ödeneğinin yatırılacağı tarih henüz belli olmadı. Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman detaylara yer vereceğiz.
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ SORGULAMA
Kısa çalışma ödeneği e-devlet şifresi ile İŞKUR'a giriş yapıldıktan sonra veya e-devlet üzerinden "İşsizlik Ödeneği/İş Kaybı Tazminatı Sorgulama" ekranı üzerinden görüntülenebiliyor.