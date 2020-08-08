Kısa çalışma ödeneği KÇÖ yattı mı? Kısa çalışma ödeneği sorgulama ekranı!

Kısa çalışma ödeneği sorgulama ekranı! Kısa çalışma ödeneği yattı mı? Kısa adı KÇÖ olarak da bilinen kısa çalışma ödeneğinin yatıp yatmadığı işçiler tarafından sorgulanıyor. Pandemi dolayısıyla birçok işçi kısa çalışmaya tabii tutulmuştu. Ödenekler her ay İŞKUR tarafından yatırılıyor. İşçiler de E-Devlet üzerinden sorgulama yapıyor. İşte, kısa çalışma ödeneği sorgulama sayfası!

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMANA KADAR UZATILDI?

Bakan Selçuk, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Normalleşme sürecinde istihdamı korumak için Sosyal Koruma Kalkanımız ile çalışan ve işverenlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Fesih Kısıtı, Nakdi Ücret Desteği ve mevcut faydalananlar için Kısa Çalışma Ödeneği'ni 1 ay süreyle uzatıyoruz."