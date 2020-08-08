A101 aktüel 13 Ağustos katalog! A101 aktüel ürünler kataloğu… Bu hafta ev için spor aletleri satışta!

13 Ağustos A101 aktüel ürünler kataloğu çok hesaplı! A101 aktüel ürünler kataloğunda birbirinden hesaplı ürünler satışa çıkıyor. Uygun fiyatlı alışveriş yapmak isteyenler A101 aktüel ürünler listesini sorguluyor. Peki, A101 aktüel katalog 13 Ağustos Perşembe listesinde neler var? A101 raflarında yer alan ürünlerin arasında; televizyon, çamaşır makinesi, termosifon, mutfakların vazgeçilmezi züccaciye ürünleri, elektronik ürünler, 3 farklı boy valiz seti, kişisel temizlik ürünleri, ev tekstili ürünleri gibi ürünler bulunuyor.

A101 AKTÜEL 13 AĞUSTOS KATALOĞU

HI-LEVEL HL49FAL27 49" Full HD Android Smart TV 1.899 TL

Samsung 40N5000 40" Full HD TV 2.399 TL

Piranha Bluetooth Mouse 24,95 TL

Piranha Bluetooth Klavye 49,95 TL

Piranha Bluetooth Selfie Çubuğu 34,95 TL

Piranha 7828 Bluetooth Hoparlör 49,95 TL

GoSmart TWS Bluetooth Kulaklık 49,95 TL