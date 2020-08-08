A101 aktüel 13 Ağustos katalog! A101 aktüel ürünler kataloğu… Bu hafta ev için spor aletleri satışta!

13 Ağustos A101 aktüel ürünler kataloğu çok hesaplı! A101 aktüel ürünler kataloğunda birbirinden hesaplı ürünler satışa çıkıyor. Uygun fiyatlı alışveriş yapmak isteyenler A101 aktüel ürünler listesini sorguluyor. Peki, A101 aktüel katalog 13 Ağustos Perşembe listesinde neler var? A101 raflarında yer alan ürünlerin arasında; televizyon, çamaşır makinesi, termosifon, mutfakların vazgeçilmezi züccaciye ürünleri, elektronik ürünler, 3 farklı boy valiz seti, kişisel temizlik ürünleri, ev tekstili ürünleri gibi ürünler bulunuyor.
A101 AKTÜEL 13 AĞUSTOS KATALOĞU
HI-LEVEL HL49FAL27 49" Full HD Android Smart TV 1.899 TL
Samsung 40N5000 40" Full HD TV 2.399 TL
Piranha Bluetooth Mouse 24,95 TL
Piranha Bluetooth Klavye 49,95 TL
Piranha Bluetooth Selfie Çubuğu 34,95 TL
Piranha 7828 Bluetooth Hoparlör 49,95 TL
GoSmart TWS Bluetooth Kulaklık 49,95 TL
GoSmart 10.000 mAh Powerbank 44,95 TL
SEG Mekanik Slindirik Termosifon 65 Litre 629 TL
SEG SCM 9100 Çamaşır Makinesi 1.499 TL
SEG SBM 4001 Bulaşık Makinesi 1.199 TL
Kiwi KSM 2405 Mini Tost Makinesi 75 TL
Sinbo STM 5812 Elektrikli Çay Seti 109 TL
Felix FL 598 Smarta Yağ ve Su Ölçer Dijital Baskül 79,95 TL
Arzum AR5040 Epilasyon Aleti 119 TL
Aprilla AHC 5018 Erkek Bakım Seti 99,95 TL
Aprilla AFM 2800 Sonic Yüz Temizleyici 34,95 TL
Flavel FLV100 Türk Kahvesi Makinesi 199 TL
Kurulama Bezi 3'lü 6,95 TL
Keçeli Ütü Masası Kılıfı 9,95 TL
Banyo Klozet Takımı 2 Parça 24,95 TL
Tek Kişilik Nevresim Takımı 64,95 TL
Sinbo Ahşap Çubuklu Ayakkabılık 34,95 TL
4 Kapılı Bölmeli Mutfak Dolabı 179,95 TL
Alışveriş Çantası 8,95 TL
Çok Amaçlı Çanta 12,95 TL
Dolap İçi Düzenleyici Raf 7,50 TL
Çok Amaçlı Katlı Düzenleyici 37,50 TL
Sinbo Sp-5217 Izgara Tava 69,95 TL
Metaltex Yağ Sıçratmaz 8,50 TL
Cem Nero Kızartma Tenceresi 34,95 TL
Marble Tava Seti 3'lü 49,95 TL
Sinbo Dijital Mutfak Terazisi 39,95 TL
Sinbo STO-6671 Termos 1,6 Litre 27,95 TL
Buzdolabı Sürahisi 14,95 TL
Plastik Ürünler 5,95 TL
Erzak Kabı 3'lü 12,95 TL
Vakumlu Yemek Kabı 2'li 24,95 TL
Keramika Çift Renk Çerezlik 3,95 TL
Manuel Doğrayıcı 19,95 TL
Desenli Matara 750cc 7,50 TL
Tuzluk 25cc 1,95 TL
Süzgeç ve Kase Çeşitleri 2,50 TL
Desenli Pipetli Bardak 660ml 4,95 TL
Silikon Mutfak Gereçleri 4,95 TL
Luminarc Arty Renkli Tabaklar 5,95 TL
Loock's Kabin Boy ABS Valiz 74,95 TL
Loock's Orta Boy ABS Valiz 89,95 TL
Loock's Büyük Boy ABS Valiz 99,95 TL
Triathlon Metal Şınav Barı 25,95 TL
Triathlon Dambıl 10 Kg 79,95 TL
Pilates Matı 29,95 TL
Triathlon Egzersiz Tekerleği 22,95 TL
Triathlon Atlama İpi 9,50 TL
Triathlon AB Roller Mekik Aleti 114,95 TL
Triathlon Ayarlanabilir Boks Standı Seti 199,95 TL
Triathlon El Yayı 16,95 TL
Yoga Roller 37,95 TL
Triathlon Direç Latiği 18,95 TL
Stanley Termos 1 Litre 199,95 TL
Uzayan Bahçe Hortumu 29,95 TL
Castle Buzluk Termos 25 Litre 74,95 TL
Oyuncak Batman / LOL Lisanslı Balon Çeşitleri 4,95 TL
Oyuncak Tavalı Pizza 19,95 TL
Oyuncak Olta Seti 7,95 TL
Oyuncak Uzaktan Kumandalı Işıklı Araba 19,95 TL
World Romance Klasikleri 4,95 TL
Hikaye Kitapları 2,95 TL
Kişisel Gelişim Kitapları 4,95 TL
Golden Rose Nuse Look Allık 19,95 TL
Golden Rose Likit Mat Ruj 19,95 TL
Golden Rose Nuse Look Dudak Parlatıcısı 13,95 TL
Golden Rose Nuse Look Aydınlatıcı Kalem 9,95 TL
Golden Rose Kaş Maskarası 13,95 TL
Golden Rose 3D Fantastic Lash Maskara 17,95 TL
Emotion Deodorant 2x150ml 16,95 TL