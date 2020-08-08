Döviz kurlarındaki gelişmeleri ve canlı verileri yakından takip eden vatandaşlar hafta sonu güncel alış satış fiyatlarını hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,7 değer kazancıyla 7,2411'den tamamladı. Peki, dolar ve euro ne kadar oldu? 8 Haziran canlı döviz kurlarında son durum nedir? İşte 8 Ağustos dolar ve euro alış satış fiyatları...

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?