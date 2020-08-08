Döviz kurlarındaki gelişmeleri ve canlı verileri yakından takip eden vatandaşlar hafta sonu güncel alış satış fiyatlarını hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,7 değer kazancıyla 7,2411'den tamamladı. Peki, dolar ve euro ne kadar oldu? 8 Haziran canlı döviz kurlarında son durum nedir? İşte 8 Ağustos dolar ve euro alış satış fiyatları...
DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?
AVRUPA BORSALARI GÜNE KARIŞIK BAŞLADI
Avrupa borsaları haftanın son işlem gününe karışık bir görünümle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,3 azalarak 361,3 puan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 artışla 6.040 puan oldu.
Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,1 düşerek 12.583 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,2 düşüşle 6.940 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 kayıpla 4.878 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yatay seyirle 19.466 puanda seyrediyor.
Avro/dolar paritesi ise, analistlerin önemli direnç olarak nitelendirdikleri 1,19'un üzerini üçüncü kez test etmesinin ardından 1,1840 seviyesinde bulunuyor.
ABD ile Çin arasında devam eden gerilimin pay piyasaları üzerinde baskıya neden olduğunu belirterek, bugün ABD'de açıklanacak temmuz ayı istihdam raporunun takip edileceğini ifade etti.
ASYA BORSALARI, GÜNEY KORE HARİÇ GERİLEDİ
Asya borsalarında, Güney Kore hariç satış ağırlıklı bir seyir izlendi.
Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 0,6 azalışla 3.367,46 puan oldu.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4 kayıpla 22.329,94 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,5 artışla 2.353,81 puandan kapandı.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,04 azalışla 38.009,23 puan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,7 kayıpla 24.501,25 puan seviyelerinde seyrediyor.
Asya borsalarında bugün, ABD ile Çin arasında devam eden gerilim nedeniyle satıcılı bir seyir izlendi.
Analistler, bugün ABD'de açıklanacak temmuz ayı istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin takip edileceğini belirterek, ABD ile Çin arasındaki gerilimin devam etmesi ve yeni tip koronavirüs salgınında ikinci dalga endişelerinin piyasalar üzerinde baskıya neden olduğunu ifade etti.
KÜRESEL PİYASALAR ABD'NİN İSTİHDAM VERİLERİNE ODAKLANDI
Küresel piyasalar bugün ABD'de açıklanacak temmuz ayı istihdam raporundaki verilere odaklandı.
ABD'de son günlerde açıklanan makroekonomik verilerin beklentilerden iyi gelmesi pay piyasalarını desteklemeye devam ederken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hayata geçirilmesi planlanan teşvik paketine ilişkin görüşmelerde anlaşma sağlanamamasına karşın iyimserliğin korunması dikkati çekti.
Dün açıklanan verilere göre, ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 1 Ağustos ile biten haftada 1 milyon 186 bine geriledi ve piyasa beklentisinin altında gerçekleşti.