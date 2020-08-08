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    • Ekonomi
    • 08.08.2020 Gazete
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    İkınci ele tarifesi

     araçlardaki tedarik sıkıntısı, fiyatlarını yükseltirken; bu durumu fırsata dönüştürenler de ortaya çıktı. Öyle ki; de sıfır otomobili geçen fiyatlar görüldü.

    İkınci ele sıfır tarifesi

    Sıfır araçlardaki tedarik sıkıntısı, fiyatlarını yükseltirken; bu durumu fırsata dönüştürenler de ortaya çıktı. Öyle ki; de otomobili geçen fiyatlar görüldü. Toyota Aksoy Plaza Satış Müdürü Alper Onay, "Sıfır araç olmamasından dolayı ikinci el otomobil fiyatlarındaki artış fırsatçılığa dönüştü" dedi. İkinci el otomobillerin fiyatının olması gerekenden fazla arttığına değinen Onay, "2018 model bir otomobil şu an sıfırından daha yüksek fiyata satılıyor" diye konuştu. Onay, sıfır araç alacak vatandaşların sıraya yazılmasını tavsiye etti.

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