2020, emekliler için kazanç yılı oldu. Zam, ikramiye, promosyon gibi kazançlar elde edildi. Emeklilerin yeni talepleri de var. Memur-Sen bünyesinde faaliyet gösteren Emekli Memur- Sen'in Başkanı Ali Küçükkösen, talepleri şöyle anlattı:
● Emeklilerimizin çalışanlar ile arasındaki maaş farkı kapatılsın.
● Kamu görevlilerinin fiilen çalıştıkları dönemde bordrolarında var olan 'ek ödeme' de dahil emek verilen dönemde maaşa eklenen unsurlar, emekli maaşına da yansıtılsın.
● Memurların emekli ikramiyesi hesabı yapılırken tam hizmet yılı hesaba katılıp, ay ve gün hesabının dahil edilmemesinden doğan 1 ay ile 11 ay arası kayıp giderilsin.
● Yılda iki defa ödenen bayram ikramiyesi, gösterge rakamına bağlansın ve maaşlara yapılan artış kadar artış yapılması sağlansın.
● Emeklilerden fiilen çalışabilecek güç noktasında ve fikri zeminde bilgi birikimi müsait olanlar gerek kendi alanları gerekse faydalı olabilecekleri uygun alanlarda istihdam edilsin.
● Emekliler sendika kursun.
● Yaşa bakılmaksızın tüm emekliler toplu taşıma araçlarından ücretsiz faydalansın.
● Eş ve çocuk yardımı emeklilere de verilsin.
● Öğrenim hayatına devam eden çocuğu olan emeklilere, çocuk yardımı ödemesi yapılsın.
● Dünyada yeni bir terminoloji olan 'Aktif Yaşlanma' kavramı ülkemizde de hayata geçirilerek emeklilerin daha sağlıklı bir emeklilik dönemi geçirmeleri sağlansın.
351 TL EŞ YARDIMI
Memurlara ödenen aile yardımı emeklilere de uygulanırsa, çalışmayan eş için aylık 351,09 lira ödenecek. Çocuk başına yapılacak aylık ödeme de 38,62 lira olacak.