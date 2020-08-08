● Dünyada yeni bir terminoloji olan 'Aktif Yaşlanma' kavramı ülkemizde de hayata geçirilerek emeklilerin daha sağlıklı bir emeklilik dönemi geçirmeleri sağlansın.

351 TL EŞ YARDIMI

Memurlara ödenen aile yardımı emeklilere de uygulanırsa, çalışmayan eş için aylık 351,09 lira ödenecek. Çocuk başına yapılacak aylık ödeme de 38,62 lira olacak.