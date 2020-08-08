TOKİ bu ay 36 ilde 215 konut ile 20 ilde 79 iş yerini için duyuruyu yaptı. Belirli tarihler aralığında uygun fiyatlı daire ve iş yerlerini satışa çıkaran TOKİ, 215 adet konut ve 79 adet işyeri olmak üzere toplam 294 adet taşınmaz 11 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleştirilecek Açık Artırma (teklif alma) ile satışa sunuyor. Açık satış yöntemi ile satışa çıkarılan evleri almak isteyenler TOKİ'ye başvuru yapabiliyor. Müzayede Küçükçekmece'de bulanan TOKİ İstanbul Hizmet Binası ile Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi'nde gerçekleşecek. Ayrıca müzayedeye internet üzerinden canlı olarak katılma imkanı da bulunuyor. Açık arttırma ilgili bilgi ise 'www.emlakmuzayede.com.tr' adresinden alınabiliyor.

TOKİ 215 KONUT İLE 79 İŞ YERİNİ SATIŞA ÇIKARDI

TOKİ 36 ilde 215 konut ile 20 ilde 79 iş yerini "Açık Artırma Yöntemi" ile satışa sunuyor.