8 Ağustos dolar ne kadar oldu? Dolar kuru ne kadar? Güncel Dolar / TL fiyatı…

Dolar kuru ne kadar? 8 Ağustos Cuma dolar kuru arama motorlarında araştırılıyor. Dövize yatırım yapan veya döviz alım satımı yapacak vatandaşlar her gün düzenli olarak döviz kurlarını sorguluyor. Peki, dolar ne kadar oldu? Güncel Dolar / TL fiyatına canlı grafiklerle haberimizden ulaşabilir ve doların son durumunu takip edebilirsiniz…ü

8 AĞUSTOS DOLAR NE KADAR?

Geçtiğimiz gün 7 lira 35 kuruş seviyesine kadar yükselen dolar TL kuru günü 7 lira 29 kuruş seviyesinden kapattı. Bugün de dolar TL kuru piyasalar kapalı olduğu için aynı rakamsal değerler üzerinden işlem görüyor.