Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmelerini yakından takip eden vatandaşlar hafta sonu güncel alış satış fiyatları hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Dün İstanbul Kapalıçarşı'da, kapanışta çeyrek altın 763,00 lira, Cumhuriyet altını 3.124,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 2,83 düşüşle 471,00 liradan işlem gördü. Peki, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 8 Ağustos tam ve yarım altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?