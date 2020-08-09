Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Yargıtay'dan 2 emsal karar

Yargıtay, iki ayrı başvuruda çalışanları ilgilendiren iki ayrı emsal karar verdi. Çalıştığı işyerinde amirlerinin, 'sende birazcık şeref varsa şimdiye kadar istifa ederdin' şeklinde hakarete varan sözlerine maruz kalan işçinin başvurusunu değerlendiren Yargıtay, hakarete maruz kalan işçiye hem kıdem tazminatı hem de manevi tazminat ödenmesinin önünü açtı. Tazminat talebi reddedilince iş mahkemesine başvuran işçi kendisine hakaret eden ustabaşından da şikayetçi oldu. Açılan davada karşılıklı temyiz sonrası Yargıtay'da giden davada yüksek mahkeme, "Kıdem tazminatı talebinin kabulüne dair gerekçe, hukuka ve dosya içeriğine uygundur. Söz konusu gerekçede de belirtildiği üzere davacının kişilik haklarına yönelik saldırının bulunduğu anlaşıldığından davacının manevi tazminat talebinin de kabul edilmesi gerekirken reddi hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir. Kararın oy birliği ile bozulmasına hükmedilmiştir" denildi.