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    • Ekonomi
    • 09.08.2020 07:39
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    • 09.08.2020 07:39
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    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 'dan 2 emsal karar

    , iki ayrı başvuruda milyonlarca çalışanı ilgilendiren iki emsal karar verdi. Buna göre hakarete uğrayan işçinin kıdem ve ihbar tazminatı almasına karar veren Yargıtay, müşteriye tacizde bulunan işçinin kovulmasını ise "haklı fesih" saydı.

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Yargıtay'dan 2 emsal karar

    Yargıtay, iki ayrı başvuruda çalışanları ilgilendiren iki ayrı emsal karar verdi. Çalıştığı işyerinde amirlerinin, 'sende birazcık şeref varsa şimdiye kadar istifa ederdin' şeklinde hakarete varan sözlerine maruz kalan işçinin başvurusunu değerlendiren Yargıtay, hakarete maruz kalan işçiye hem kıdem tazminatı hem de manevi tazminat ödenmesinin önünü açtı. Tazminat talebi reddedilince iş mahkemesine başvuran işçi kendisine hakaret eden ustabaşından da şikayetçi oldu. Açılan davada karşılıklı temyiz sonrası Yargıtay'da giden davada yüksek mahkeme, "Kıdem tazminatı talebinin kabulüne dair gerekçe, hukuka ve dosya içeriğine uygundur. Söz konusu gerekçede de belirtildiği üzere davacının kişilik haklarına yönelik saldırının bulunduğu anlaşıldığından davacının manevi tazminat talebinin de kabul edilmesi gerekirken reddi hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir. Kararın oy birliği ile bozulmasına hükmedilmiştir" denildi.



    İstanbul'da ise bir otelde çalışan garson, müşteriye cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla işten çıkarıldı. Sebep bildirilmeden iş akdinin feshedildiğini öne süren garson, kıdem ve ihbar tazminatı talebiyle dava açtı. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, çalıştığı otelde müşteriye cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle işten çıkarılan garsonun iş akdinin haklı nedenle feshedildiğine hükmetti.
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