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    • Ekonomi
    • 08.08.2020 10:12
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    • 08.08.2020 10:12
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    Son dakika: Kambiyo işlemlerinde vergi düzenlemesi

    Son dakika haberine göre, uyarınca finansal kuruluş faaliyeti kabul edilenlerden en az birini yapan yurt dışında mukim kuruluşların kambiyo işlemlerinden Banka ve Muamele Vergisi alınmayacak

    Kambiyo işlemlerinde vergi düzenlemesi

    uyarınca finansal kuruluş faaliyeti kabul edilenlerden en az birini yapan yurt dışında mukim kuruluşlara yapılan kambiyo işlemlerinde, banka ve muameleleri vergisi nispeti, satış tutarı üzerinden sıfır olarak uygulanacak.

    Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, 'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

    Buna göre, banka ve sigorta muameleleri vergisi nispeti, Bankacılık Kanunu uyarınca finansal kuruluş faaliyeti kabul edilenlerden en az birini yapan yurt dışında mukim kuruluşlara yapılan kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden sıfır olarak uygulanacak.

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