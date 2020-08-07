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    • Ekonomi
    • 07.08.2020 17:46
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    • 07.08.2020 17:53
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    işlemi nasıl yapılır? İşte yöntemler...

    Milyonlarca çalışanın en çok merak ettiği ve araştırdığı konular arasında kıdem ve yer alıyor. Arama motorları üzerinden işlemi nasıl yapılır? Sorgulaması yapılırken bir yandan da bu tazminatları alabilmek için hangi şartların gerekli olduğu merak ediliyor. Kıdem ve ihbar tazminatının ne olduğu, hangi durumlarda alındığı ve hangi şartları içerdiği gibi daha pek çok bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

    Kıdem ve ihbar tazminatı hesaplama işlemi nasıl yapılır? İşte yöntemler...

    Çalışanları yakından ilgilendiren kıdem ve ihbar tazminatının hangi durumlarda alınabildiği çalışanlar tarafından çok fazla sorgulanıyor. Kıdem ve ihbar tazminatının hangi durumlarda alınabildiği, şartları gibi araştırmaların yanı sıra hesaplama işlemini yapmak isteyenler de bu işlemi doğru bir şekilde nasıl yapacaklarını araştırıyor. Kıdem ve ihbar tazminatı hesaplama işlemi ile ilgili bilgileri sizler için derledik.

    KIDEM TAZMİNATI NEDİR?

    Hali hazırda kıdem tazminatı en kısa tanımıyla çalışanın çalıştığı yıl sayısı kadar işine son verilmesi veya belirli koşullarda işten ayrılması (evlilik askerlik gibi) halinde aldığı brüt maaştır. Örneğin bir çalışan 3 yıl çalıştığı kurumdan çıkarılırken veya yasalarda belirtilen istisnai koşullara göre kendi isteğiyle işten ayrılması halinde üç bürüt maaşını tazminat olarak alır. Bununla birlikte kıdem tazminatı hesaplanırken işten ayrılmadan alınan son bürüt maaş dikkate alınıyor.

    KIDEM TAZMİNATI ŞARTLARI NELERDİR?

    Kıdem tazminatı alabilmek için en öncelikle şart belirli bir süreyi iş yerinde çalışarak doldurmamız gerekiyor. Aynı iş yerinde bir yıl çalışarak kıdem tazminatı almaya hak kazanabiliriz. Eğer vefat etme gibi durumlar olursa kıdem tazminatı varislere veriliyor. Kendi isteği ile çıkan bir kişinin kıdem tazminatı alması için şartlar:
    Sigortanın geç yatırılması
    İşe başlarken imzaladığınız sözleşmeye uyulmuyorsa
    Sizden habersiz SGK giriş çıkışları yapılıyorsa
    Çalışma şartlarınız sözleşmede yazandan daha ağırsa
    Soyadı değişen kadın evlilik nedeniyle işten ayrılmışsa
    Çalıştığınız fazla mesailerin ücretini almıyorsanız kıdem tazminatı hakkınız olur.
    Gazeteciler yani sigortası 212 olanlar 5 yılı doldurması ile beraber işten ayrılsa dahi kıdem tazminatı alabiliyorlar.
    Emeklilik prim gününü dolduranlar işten ayrılarak kıdem tazminatı alabilirler.
    İş yeri taşınması veya iflas etmesi ile beraber kıdem tazminatı alabilirsiniz.

    KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

    Kıdem tazminatı hesaplamak için işçinin belirli süreyi doldurması gerek. İşçinin brüt ücreti üzerinden hesaplama yapılır. İşte kıdem tazminatı nasıl hesaplanır sorusunun yanıtı:

    İşe Giriş Tarihi
    İşten Çıkış Tarihi
    Çalışma Süresi
    Brüt Ücret
    Kıdeme Esas Brüt Ücret
    Brüt Kıdem Tazminatı
    Damga Vergisi
    Bu verilerle net kıdem tazminatı hesaplaması yapılabilir. Örnek olarak asgari ücretle çalışan biri; 17 Nisan 2019 tarihinde işe başlayıp, 17 Nisan 2020 tarihinde işten çıkmışsa Net Kıdem Tazminatı 2928.78 TL olarak hesaplanır.

    İHBAR TAZMİNATI NEDİR?

    İşçinin farklı sebeplerden ötürü işyerinden çıkarılması durumunda işçinin hakkını koruyan tazminatlardan biri de ihbar tazminatıdır. İşverenin çalışanın sözleşmesine son vererek işten çıkarılması durumunda işçiye ödemesi gerek paraya ihbar tazminatı denir. 4857 sayılı iş kanununun 17. Maddesinde yer alan bilgiye göre işveren işçiyi belirli süre önce haber vermeden işten çıkarması durumunda ihbar tazminatını işçiye ödemek zorundadır.

    İHBAR TAZMİNATI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

    İhbar tazminatı hesaplamak için İş Kanununda yer alan ihbar süreleri dikkate alınır. İhbar süreleri:

    6 aydan az çalışanlar için 2 hafta
    6 ay ile 1,5 yıl arası çalışanlar için 4 hafta
    1,5 ile 3 yıl arası çalışanlar için 6 hafta
    3 yıldan fazla çalışanlar için 8 hafta
    İşte ihbar tazminatı nasıl hesaplanır sorusunun yanıtı:

    İşe Giriş Tarihi
    İşten Çıkış Tarihi
    Çalışma Süresi
    Brüt Ücret
    Kıdeme Esas Brüt Ücret
    Brüt Kıdem Tazminatı
    Damga Vergisi
    Kıdem ihbar hesaplama örneği için asgari ücretle çalışan biri; 17 Nisan 2019 tarihinde işe başlayıp, 17 Nisan 2020 tarihinde işten çıkmışsa Net Kıdem Tazminatı 2313.93 TL olarak hesaplanır.
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