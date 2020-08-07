Kıdem ve ihbar tazminatı hesaplama işlemi nasıl yapılır? İşte yöntemler...

KIDEM TAZMİNATI NEDİR?

Hali hazırda kıdem tazminatı en kısa tanımıyla çalışanın çalıştığı yıl sayısı kadar işine son verilmesi veya belirli koşullarda işten ayrılması (evlilik askerlik gibi) halinde aldığı brüt maaştır. Örneğin bir çalışan 3 yıl çalıştığı kurumdan çıkarılırken veya yasalarda belirtilen istisnai koşullara göre kendi isteğiyle işten ayrılması halinde üç bürüt maaşını tazminat olarak alır. Bununla birlikte kıdem tazminatı hesaplanırken işten ayrılmadan alınan son bürüt maaş dikkate alınıyor.

KIDEM TAZMİNATI ŞARTLARI NELERDİR?

Kıdem tazminatı alabilmek için en öncelikle şart belirli bir süreyi iş yerinde çalışarak doldurmamız gerekiyor. Aynı iş yerinde bir yıl çalışarak kıdem tazminatı almaya hak kazanabiliriz. Eğer vefat etme gibi durumlar olursa kıdem tazminatı varislere veriliyor. Kendi isteği ile çıkan bir kişinin kıdem tazminatı alması için şartlar:

Sigortanın geç yatırılması

İşe başlarken imzaladığınız sözleşmeye uyulmuyorsa

Sizden habersiz SGK giriş çıkışları yapılıyorsa

Çalışma şartlarınız sözleşmede yazandan daha ağırsa

Soyadı değişen kadın evlilik nedeniyle işten ayrılmışsa

Çalıştığınız fazla mesailerin ücretini almıyorsanız kıdem tazminatı hakkınız olur.

Gazeteciler yani sigortası 212 olanlar 5 yılı doldurması ile beraber işten ayrılsa dahi kıdem tazminatı alabiliyorlar.

Emeklilik prim gününü dolduranlar işten ayrılarak kıdem tazminatı alabilirler.

İş yeri taşınması veya iflas etmesi ile beraber kıdem tazminatı alabilirsiniz.