Piyasaların kapanış saatlerinden itibaren tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları merakla araştırılıyor. Bugün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,83 azalışla 471,00 liradan tamamladı. Altın piyasasında, en düşük 474 bin 210 lira, en yüksek 492 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,84 azalışla 479 bin liradan tamamladı. Peki, cumhuriyet, tam, yarım, gram ve çeyrek altın ne kadar? İşte 7 Ağustos anlık altın alış satış fiyatları
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|484,50
|484,70
|470,80
|471,00
|Cumhuriyet Ata Lira
|3.193,00
|3.214,00
|3.103,00
|3.124,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|442,00
|446,00
|430,00
|434,00
|Lira(Tam) Ziynet
|3.120,00
|3.140,00
|3.032,00
|3.052,00
|Yarım Ziynet
|1.560,00
|1.570,00
|1.516,00
|1.526,00
|Çeyrek Ziynet
|780,00
|785,00
|758,00
|763,00
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,83 azalışla 471,00 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 763,00 lira, Cumhuriyet altını 3.124,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 2,83 düşüşle 471,00 liradan işlem gördü.
ALTININ KİLOGRAMI 479 BİN LİRAYA GERİLEDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 479 bin liraya geriledi.
Altın piyasasında, en düşük 474 bin 210 lira, en yüksek 492 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,84 azalışla 479 bin liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 327 milyon 446 bin 607,95 lira, işlem miktarı ise 6.049,51 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 2 milyar 347 milyon 595 bin 818,84 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Ziraat Bankası, Nil Kıymetli Madenler ve Halkbank şeklinde sıralandı.
KÜRESEL PİYASALARDA DURUM NE?
Güvenli liman talebiyle hızla yükselerek 2,075.19 dolarlık yeni rekor düzeye tırmanan altın bu düzeylere yakın hareket ederken, ABD hampetrol stoklarının, 31 Temmuz'da sona eren haftada önemli ölçüde azaldığını gösteren verilerin ardından yükselen Brent petrol 45 doların üzerinde tutunuyor.
ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA) verilerine göre, ABD'de stratejik petrol stokları dışındaki hampetrol stokları, 31 Temmuz'da biten haftada 7.6 milyon varil azalarak 518.6 milyon varile geriledi. Özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (API) verilerine göre ise, ABD hampetrol stokları, aynı haftada 8 milyon 587 bin varil azaldı.
Küresel emtia piyasalarında;
- Brent petrol yüzde 0.24 düşüşle 45.01 dolar,
- Batı Teksas yüzde 0.07 düşüşle 41.88 dolar,
- altın yüzde 0.14 düşüşle 2,060.35 dolar,
- gümüş yüzde 0.95 düşüşle 28.65 dolar,
- bakır yüzde 0.56 artışla 6,486.00 dolar,
- platin yüzde 2.15 düşüşle 978.47 dolar,
- paladyum yüzde 0.26 düşüşle 2,222.47 dolar düzeyindeydi.