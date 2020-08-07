Piyasaların kapanış saatlerinden itibaren tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları merakla araştırılıyor. Bugün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,83 azalışla 471,00 liradan tamamladı. Altın piyasasında, en düşük 474 bin 210 lira, en yüksek 492 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,84 azalışla 479 bin liradan tamamladı. Peki, cumhuriyet, tam, yarım, gram ve çeyrek altın ne kadar? İşte 7 Ağustos anlık altın alış satış fiyatları

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?