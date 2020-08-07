Ticaret Bakanlığınca 'İthalat Rejimi Kararına Ek Karar' ile ilgili "Yerli üretimin korunması ve teşvik edilmesi amacıyla alınmış olunan bu karar, kesinlikle gümrük vergilerinde bir indirim anlamına gelmemektedir. Söz konusu düzenleme dünya fiyatlarının çok altında birim fiyatla gerçekleştirilen ithalatın önüne geçilerek sektörde adil ve rekabetçi bir yapı oluşturmayı amaçlamaktadır" açıklaması yapıldı.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 5 Ağustos 2020 tarihli ve 31204 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 'İthalat Rejimi Kararına Ek Karar' kapsamında yerli üretimin korunması ve desteklenmesi amacıyla sarımsak, ceviz, muz, çay, çerezlik ve yağlık ayçiçeği ithalatında uygulanan gümrük vergisi oranları, nispi ve maktu (Toplu Konut Fonu) olarak ikiye bölünerek, alınan gümrük vergisi oranı değiştirilmeden daha etkin uygulamaya gidildiği anımsatıldı. Bazı basın ve yayın organlarında söz konusu ürünlerde gümrük vergisi indirimine gidildiğine yönelik yanlış bilgilendirme yapıldığının gözlendiği belirtilerek, şunlar kaydedildi: "Bu şekilde çıkan yanlış haberlerin, üreticimizin aylarca emek vererek ürettiği ürününü ithalat baskısı varmış gibi gösterilerek düşük fiyattan almak için piyasada spekülasyona yol açtığı/açabileceği değerlendirilmektedir. Yerli üretimin korunması ve teşvik edilmesi amacıyla alınmış olunan bu karar, kesinlikle gümrük vergilerinde bir indirim anlamına gelmemektedir. Söz konusu düzenleme dünya fiyatlarının çok altında birim fiyatla gerçekleştirilen ithalatın önüne geçilerek sektörde adil ve rekabetçi bir yapı oluşturmayı amaçlamaktadır. Böylece üreticimiz ve dürüst tüccarımız korunacak, devletin vergi kaybı önlenecek ve piyasada haksız rekabet ortamı oluşması engellenecektir."