Analistler, dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından yapılan açıklamaların, Kovid-19 salgını sonrası normalleşme adımlarının başladığına işaret ettiğini bildirdi.

Ekonomi yönetiminin normalleşme adımları ile piyasalarda yeni bir dengelenme yaşanmasının beklenebileceğini ifade eden analistler, konuyla ilgili gelişmelerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.