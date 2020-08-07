A101 8 Ağustos aktüel ürünler kataloğuyla birlikte hafta sonu raflarda yer alacak ürünler belli oldu ve indirimler kısa sürede insanların ilgisini çekti. A101'de hafta sonu dikkat çeken ürünler arasında L'Oreal Micellar Makyaj Temizleme Suyu Çeşitleri 14,95 TL, Dr. Oetker Dondurulmuş Karışık Pizza 15,95 TL ve Algida Maraş Usülü Çeşitleri 12,50 TL fiyat etiketiyle göze çarpıyor. İşte A101 8 Ağustos aktüel ürünler kataloğu
A101 8 AĞUSTOS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
750 g Kent Boringer Pasta Sosu Çeşitleri 9,95 TL
500 ml Algida Maraş Usülü Çeşitleri 12,50 TL
Algida Carte d'Or Classic Çeşitleri 925 ml: 2 al 29, 75 TL, tekli alım 17,50 TL
L'Oreal Micellar Makyaj Temizleme Suyu Çeşitleri 14,95 TL
600 g Torku Tahin 15,45 TL
Meyve ve sebze çeşitlerinin kilogram fiyatları