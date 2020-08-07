Koronavirüs sürecinden en çok olumsuz etkilenen alanların başına otomotiv sektörü yer alıyor. Sıfır araçların piyasaya sürülmemesi sonrasında ikinci ele talep artıyor. Ancak ikinci araç fiyatlarınında istenilen düzeyde olmaması ÖTV beklentisi oluşturuyor. Taşıt kredisi faiz oranlarının düşmesiyle birlikte ikinci el araç almak isteyenler sahibinden 100 bin TL ikinci el otomobilleri araştırıyor. Bazı markalar ikinci el araba satışlarında daha çok ilana koyuldu. İşte ikinci el arabalarda en çok ilan verilen markalar…

HANGİ MARKA OTOMOBİLLERE DAHA ÇOK İLAN VERİLDİ?

arabam.com, yaptığı çalışmayla geçen Temmuz ayından en çok ilan veren markalar ve diğer verileri güncelleyerek gelecek dönemde otomobilde yapılacak satışlara öncülük etti. Temmuz ayı boyunca en çok ilan verilen 5 kategori, 10 marka, 10 otomobil modeli ve yılı, 10 arazi/SUV/Pick-up modeli, yakıt türleri, vites türleri, motor hacimleri, km. değerleri gibi temel verilere göre analizi şöyle: