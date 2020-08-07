Yazın ilk aylarında benzin ve motorinin litre fiyatlarında önemli değişimler yaşanmıştı. Bugün Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan son bilgilere göre, motorinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 16 kuruş zam geldi. Peki, motorin fiyatları ne kadar oldu? İstanbul, Ankara ve İzmir motorin litre fiyatı kaç TL? İşte güncel fiyatlar
MOTORİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 6,14 liradan satılan motorinin litre fiyatı 6,30 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 5,92 liradan 6,08 liraya, İzmir'de 6,02 liradan 6,18 liraya yükselecek.
AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
BRENT PETROLÜN VARİLİ 45,03 DOLAR
Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 45,03 dolardan işlem görüyor.
Dün 45,63 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 45,01 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.15 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,06 artışla 45,03 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 41,94 dolardan alıcı buldu.
ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hayata geçirilmesi planlanan teşvik paketine ilişkin görüşmelerden sonuç alınamaması, olumsuz sinyaller veren ABD işsizlik verileri ve ülkede artış göstermeye devam eden koronavirüs salgınındaki ikinci dalga endişeleri petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor.
Öte yandan, ABD hane halkı borcu bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla 34 milyar dolarlık azalış kaydederken 2014'ten bu yana ilk kez düşüş gösterdi. Söz konusu borç, yıllık bazda ise 406 milyar dolar arttı.
Brent petrolde teknik olarak 45,05 ile 45,09 dolar aralığının direnç, 44,94 ile 44,87 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.
ABD'NİN HAM PETROL STOKLARI AZALDI
ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 7,4 milyon varil azalışla sert düşüş gösterdi.
ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkede ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 7,4 milyon varil (yüzde 1,4) azalışla 518,6 milyon varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 3 milyon varil azalacağı yönündeydi.
Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 656,1 milyon varil seviyesinde sabit kaldı. Söz konusu dönemde, ABD'nin benzin stokları ise 700 bin varil (yüzde 0,2) artışla 247,8 milyon varile yükseldi.
PETROL ÜRETİMİ AZALDI
ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 864 bin varil artarak 6 milyon varile çıkarken, petrol ihracatı ise günlük ortalama 392 bin varil azalarak 2,8 milyon varile indi.
Ülkenin günlük ham petrol üretimi ise 25-31 Temmuz haftasında 100 bin varil azalarak yaklaşık 11 milyon varile geriledi.
EIA'nın "Temmuz 2020 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 11,6 milyon varil olması bekleniyor.