Yazın ilk aylarında benzin ve motorinin litre fiyatlarında önemli değişimler yaşanmıştı. Bugün Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan son bilgilere göre, motorinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 16 kuruş zam geldi. Peki, motorin fiyatları ne kadar oldu? İstanbul, Ankara ve İzmir motorin litre fiyatı kaç TL? İşte güncel fiyatlar

MOTORİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 6,14 liradan satılan motorinin litre fiyatı 6,30 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 5,92 liradan 6,08 liraya, İzmir'de 6,02 liradan 6,18 liraya yükselecek.