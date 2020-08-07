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    • Ekonomi
    • 07.08.2020 16:42
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    • 07.08.2020 16:42
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    Araç sahipleri dikkat! Motorine 16 kuruşluk zam

    Son dönemde petrol fiyatlarının yeniden artışa geçmesiyle birlikte motorin fiyatlarına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 16 kuruş zam geldi. Buna göre motorinin litresi İstanbul'da 6,08 lira, Ankara'da 6,30 lira, İzmir'de ise 6,18 lira olacak.

    Araç sahipleri dikkat! Bu geceden itibaren geçerli olacak

    Motorinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 16 kuruş zam geldi.

    AA muhabirinin Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından aldığı bilgiye göre, Ankara'da ortalama 6,14 liradan satılan motorinin litre fiyatı 6,30 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 5,92 liradan 6,08 liraya, İzmir'de 6,02 liradan 6,18 liraya yükselecek.

    Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

    Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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