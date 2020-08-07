Mangal yasaklandı mı? Sahilde mangal yapmak yasak mı? Orman yangınlarının çoğalmasıyla yangınların çıkma nedeni olarak mangal yapıldığı tespit edildi. Mangal yapmak isteyen vatandaşlar merak ediyor. Mangal yasaklandı mı? Sahilde mangal yapmak yasak mı? 8-9 Ağustos 2020 tarihlerinde sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı merak ediliyor. Ancak bu konuda bir açıklama yapılmadı. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olmayacak. Seyahat kısıtlaması konusunda da henüz bir açıklama yapılmadı.
SÜLEYMAN SOYLU 'DAN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI AÇIKLAMASI
Önceki gün açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şu ifadeleri kullanmıştı:
"Sağlık Bakanımız rakamları paylaşıyor. Bugün de hastanelerle ilgili açıklama yaptı. Salgın başladığından beri sosyal medya ve WhatsApp'ta yalan haberler dolaştı. Çok doğaldır inişler çıkışlar olabilir.
Sokağa çıkma yasağı ile ilgili ortaya konulabilecek değerlendirmeler bunlara göre yapılacaktır. Böyle bir şey gündemimizde değil. Söz konusu değil. Bu çerçevede böyle bir durum yok.
Bilim kurulunun tüm tavsiyelerine uyuyoruz. "
HAFTA SONU YASAK VAR MI?
8-9 Ağustos 2020 tarihlerinde sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı merak ediliyor. Ancak bu konuda bir açıklama yapılmadı. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olmayacak.
SEYAHAT YASAĞI OLACAK MI?
Seyahat kısıtlaması konusunda da henüz bir açıklama yapılmadı.
MANGAL YASAKLANDI MI?
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, orman alanlarında mangal kullanımıyla alakalı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla görüştüklerini ve bu konuda bir tedbir alınacağını belirtmişti.
Orman yangınlarının nedenleri arasında gösterilen mangal yakma konusuna ilişkin bir çalışmanın yürütüldüğünü, çalışmanın tamamlanmasının ardından açıklanacağını bildirilmişti. Mangal yasaklandı mı? Sahilde mangal yapmak yasak mı? Açıklamanın bugün yapılması bekleniyor.
MANGAL DÜZENLEMESİ GELİYOR!
Bakan Süleyman Soylu, "Orman yangınları ve mangal yakmayla ilgili değerlendirmelerin yapılacağı söylenmişti.
Ankara'nın Mamak ilçesindeki Akdere semtinde yapılan koronavirüs denetimlerine katılan Süleyman Soylu mangal düzenlemesiyle ilgili şunları söyledi:
"Görevimiz bireysel hataların en aza indirebileceği bir tedbirler malzemesini ortaya koyabilmek. Sayın orman bakanımızla bunu görüştük. Arkadaşlarımız salı günü ve dün çalıştılar. Yarın tekrar orman teşkilatıyla bir araya gelecekler. Yarın akşam itibariyle bir taslak ortaya çıkacak. Sayın bakanımızla değerlendireceğiz. Somut adımlarla birlikte bu konudaki tedbirlerimizi alırız. Bizim tedbiri ortaya koymaktan ziyade, tedbiri vatandaşımızla birlikte almamız doğru olandır. Her şeye bir kural koymak zorunda değiliz. Biz gerekli tedbirleri alacağız, inşallah tedbirler sonucunda, bu meselelerle ilgili zenginliklerimizi ortadan kaldıran sonuçları da engellemeye çalışacağız."