İzmir’e göç arttı fiyatlar yükseldi

Yaşanan pandemi süreci ve yeni normal hayatla birlikte İzmir'e olan göç daha da artarken, fiyatlar da yükseldi. İzmir'de konut fiyatlarında yaşanan hızlı artışın ilk nedeni İstanbul'dan alınan yoğun göç, diğer bir nedeni ise İzmirİstanbul arasını 3.5 saate indiren otoyol ve Çanakkale Boğazı'na inşa edilen 1915 Çanakkale Köprüsü oldu. TÜİK verilerine göre İstanbul, yoğun göç alan ilden göç veren il konumuna, İzmir ise artık göç alan il konumuna geçti. İzmir'deki organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler ve teknoloji geliştirme bölgesi yatırımcılara birçok olanak tanıyor. Son yıllarda ve pandemi sürecinden sonra emlak sektörünün en çok ilgi gösterdiği alanlardan biri olan İzmir'de, çeşitli segmentte konut projeleri yapılmaya devam ediyor.

"CAZİP HALE GELDİ"

Projekspert Gayrimenkul kurucusu Emel Akbaş İdikut, İzmir'in inşaat şirketleri açısından en çok yatırım yapılan iller arasında bulunduğunu belirterek, "Bunun birçok nedeni var. Hem yeni gelişen ilçelerde uygulanan düzenli büyüme çalışmaları hem de bölgenin değerli olmasıyla artan kâr oranları İzmir'i cazip kılıyor" dedi. İzmir'in son yıllarda çok ciddi yatırımlar çektiğine işaret eden İdikut, "İzmir'de yeni yaşam merkezlerinin hızlı şekilde yükseldiğini görüyoruz. Yerli ve yabancı yatırımcılar bu durumun farkında olacak ki konut projelerine olan ilgi her geçen gün artıyor" diye konuştu.

İstanbul'u geride bıraktı

İzmir'de konut satışları, düşen faizlerle birlikte hızla artarken, ikinci el konutta şehirde 35 bin 511 adet konut stoğu bulunuyor. Türkiye'nin en büyük 3'üncü kenti olan İzmir'de, özellikle markalı konut projelerinin yapılması konut fiyatlarında artışı beraberinde getirdi. Ege'nin incisi İzmir'de, son 5 yıllık süreçte konut metrekare fiyatı artışı yüzde 108.6 ile Türkiye'nin mega kenti İstanbul'u geride bıraktı. 5 yıl önce bin 317 lira olan konut metrekare fiyatı, bu yılın Haziran sonunda 3 bin 117 liraya ulaştı.

EN ÇOK ÇEŞME DEĞERLENDİ

Endeksa'nın analizlerine göre; İzmir'de 2019'un ilk 6 ayında konut fiyatlarında yüzde 2.06 düşüş, 2020'nin ilk 6 ayında ise yüzde 6.45 artış yaşandı. İzmir'de Haziran sonu itibariyle ortalama konut metrekare satış fiyatı 3 bin 117 lira oldu. İzmir'de Çeşme, Menderes, Bayındır, Güzelbahçe ve Bornova en fazla değer kazanan ilçeler arasında yerini aldı.