Kamu bankalarının 1 Haziran'da başlayan normalleşme sürecinde, sosyal hayatın desteklenmesi için uygulamaya koyduğu konut kredisi kampanyası ipotekli satışlarda tarihi rekora imza atılmasını sağladı. Çevre ve Şehir Bakanlığı'nın dün açıkladığı verilere göre, 2019'un temmuz ayında 14 bin 348 adet olan olan kredili konut satışı, bu yılın aynı döneminde yüzde 1000 artarak 141 bin 434 adete çıktı. Böylece, bugüne kadar yapılan en yüksek aylık kredili konut satışı gerçekleştirildi.

İKİ AYDA 243 BİN ADET SATILDI

Kamu bankalarının kampanyayı başlattığı haziran ayında da kredili konut satışı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde bin 286 artarak 101 bin 504 adet olmuştu. Kredi faizlerinin düştüğü 1 Haziran'dan itibaren gerçekleşen kredili konut satışı ise 243 bine ulaştı. Kredili konut satışlarından ayrıca Hazine'ye 1 milyar 428 milyon 968 bin lira kazanç sağlandı. Gayrimenkul sektörü temsilcilerine göre, bu ivme yıl sonuna kadar devam ederse konut satışlarında tarihi rekor kırılacak.







DÜŞÜK FAİZE HÜCUM

Kamu bankalarının, 1 Haziran'da hazırladığı finansman paketinin ilk ayağında, birinci el/sıfır konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, 15 yıla kadar vade ve aylık yüzde 0.64 faiz oranı ile finansman sağlandı. İkinci el konutlar için de azami 12 ay ödemesiz, 15 yıl vade ve aylık yüzde 0.74 faiz oranı ile kredi verildi.



Kamu bankalarının bu hamlesi ile mayıs sonunda 211.3 milyar TL olan konut kredisi hacmi, 24 Temmuz itibarıyla 257.6 milyar liraya çıktı. Bu dönemde kullanılan konut kredisi 46.3 milyar TL oldu.

İSTANBUL İLK SIRADA YER ALDI

En çok konutun satıldığı iller İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Kocaeli oldu. İstanbul'da temmuzda 27 bin 424 kredili konut satıldı. En çok konut satışı yapılan ilçe geçen ay olduğu gibi bu ay da Esenyurt oldu. Esenyurt'ta geçen ay toplam 2 bin 680, Pendik'te 1880, Sancaktepe'de ise 1.560 kredili konut satıldı. Temmuzda en çok kredili konutun satıldığı ikinci il ise 18 bin 566 adetle Ankara oldu.



Kamu bankalarının avantajlı konut kredisi paketi sıfır ve ikinci el konutlar için yeniden güncellendi. Yapılan düzenlemeyle önceki gün ikinci el konutlarda yüzde 0.87'ye çıkarılan faiz oranı sıfır konutta da uygulanacak. Buna göre, 0.64 faiz oranı 500 bin liraya kadar olan konutlar için yüzde 0.87, 500 bin ve üstü için 180 ayda yüzde 0.99 olarak değişti. Tüm konutlar için geçerli olan 12 aylık ödemesiz dönem uygulaması ise tamamen bitti.

TARİHİ FIRSAT DEVAM EDİYOR

Emlak Konut GYO da aynı dönemde başlattığı 'Hayallerini Erteleme Türkiye' isimli tarihi fırsat kampanyası da tam gaz devam ediyor. 2 Haziran itibarıyla başlayan tarihi kampanyada 10.5 milyar liralık 7.700 bağımsız bölüm satıldı. Kampanya kapsamında liste fiyatı üzerinden yüzde 10 indirim, ardından yüzde 5 peşinat ve 2 yıl ödemesiz dönem imkânı sunuluyor. Vade oranı ise 0.69'dan başlıyor.

KONUTDER BAŞKANI ALTAN ELMAS: TARİHİ REKOR BİZİM İÇİN SÜRPRİZ OLMADI

Kredili konut satışlarında kırılan tarihi rekor bizim için sürpriz olmadı. Çünkü haziran ayındaki gidişat temmuz ayını da bu ivmede tamamlayacağımızı gösteriyordu. Şüphesiz konut satışlarındaki bu artışta; kredi faiz oranlarının düşmesi, ödemelere bir yıl sonra başlama ve de gayrimenkul sektörü temsilcilerinin de kendi bünyelerinde başlattıkları kampanyaların çok önemli bir etkisi oldu. Haziran ayından bu yana çok ciddi ve rafine bir kitleyle karşılaştık. Bu hareketlilik satışlara da yansıdı. Satışlardaki bu olumlu tablonun devam etmesini umuyoruz.

İNDER BAŞKANI NAZMİ DURBAKAYIM: BAŞARININ MİMARI KAMU BANKALARI

Kredili satışlardaki bu artış konut ihtiyacı olanların faiz yükü altında ezilmek istemediklerinin de bir göstergesidir. Ve hepsinden önemlisi bu başarının tek mimari kamu bankalarıdır. Kamu bankaları kötü gün dostu olduklarını bir kez daha gösterdi. Bu söylemi ne yazık ki; özel bankalar için söylemek mümkün değil. Sadece izleyici olarak bir kenarda duruyorlar. Kamu bankaları vasıtasıyla başlatılan düşük faizli konut kredisi kampanyasının olumlu etkilenler, sadece bireysel konut ihtiyacı olanlar değildi elbette. Düşük konut kredisi hamlesi, milli ekonomiye de bir ivme kazandırdı. Başta konut üreticileri olmak üzere 250'den fazla yan sektör, bu can suyundan faydalandı.

GYODER BAŞKANI MEHMET KALYONCU: HEM VATANDAŞA HEM SEKTÖRE YARADI

Haziran ve temmuz aylarında yaşanan rekor artışlarda, kamu bankalarının tarihin en düşük faiz oranlarıyla kullanıma sunduğu konut kredilerinin etkisi çok yüksek oldu. Haziranda başlayan, temmuz ayında da devam eden düşük faizli konut kredileri, hem vatandaşımızın konut sahibi olmasını sağladı hem de gerçekten çok doğru bir zamanlamayla zorlu bir dönemde gayrimenkul sektörüne büyük moral getirdi. Düşük faiz oranının yıl boyunca devam etmesini bekliyoruz çünkü bu oranların hem vatandaşa hem de sektöre çok önemli bir katkı sağlayacağını biliyoruz. Bu moral ve motivasyon ile dondurulan, ötelenen projelerin yeniden hayata geçirildiğini görüyoruz. Konut satışı oldukça gayrimenkul sektöründen beslenen 250 sektöre de bu yüksek moralin halka halka yayıldığını göreceğiz. Bu noktada gayrimenkul sektörü, geçmiş dönemden aldığı öğretilerle de gelecekte yapacağı yatırımlarda çok daha dikkatli, istikrarlı ve isabetli kararlar alarak sürdürülebilir bir büyümeyi yakalama yönünde gelişim göstermeli. Bu yönde oluşacak bir gelişim sektörümüzün daha sağlıklı büyümesini ve daha güvenilir olmasını sağlayacaktır.





SABAH